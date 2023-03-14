https://sputnikarabic.ae/20230314/تغير-طريقة-المشي-ينذر-بمرض-في-الكبد-1074704525.html
تغير طريقة المشي ينذر بمرض في الكبد
تغير طريقة المشي ينذر بمرض في الكبد
أشار تقرير أن التغيرات في طريقة المشي تشير للإصابة بمرض في الكبد الذي يمكن أن يؤثر على العديد من وظائف الجسم. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T07:03+0000
2023-03-14T07:03+0000
2023-03-14T07:03+0000
مجتمع
الصحة
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن التغييرات في طريقة المشي تنذر بالإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.وعادة ما يصاحب هذه الأعراض في طريقة المشي ابتعاد القدمين عن بعضهما بشكل كبير مما يستبب بحالة من عدم التوازن، ويستمر عدم التوازن حتى في حال الوقوف.يوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لوقف تطور هذا المرض، بالإضافة إلى ذلك، اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والسكر والملح، كما يوصى بتناول المزيد من الألياف والخضروات والفواكه.
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الصحة, منوعات
تغير طريقة المشي ينذر بمرض في الكبد
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أشار تقرير أن التغيرات في طريقة المشي تشير للإصابة بمرض في الكبد الذي يمكن أن يؤثر على العديد من وظائف الجسم.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن التغييرات في طريقة المشي تنذر بالإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.
حيث يمكن أن يؤثر هذا المرض على العديد من وظائف الجسم بما فيها السلوك والكلام والنوم، ووفقا للخبراء يمكن أن يتسبب هذا المرض بعدم الاتزان أثناء المشي.
وعادة ما يصاحب هذه الأعراض في طريقة المشي ابتعاد القدمين عن بعضهما بشكل كبير مما يستبب بحالة من عدم التوازن، ويستمر عدم التوازن حتى في حال الوقوف.
يوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لوقف تطور هذا المرض، بالإضافة إلى ذلك، اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والسكر والملح، كما يوصى بتناول المزيد من الألياف والخضروات والفواكه.