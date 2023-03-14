https://sputnikarabic.ae/20230314/تقرير-أمريكي-يكشف-أن-واشنطن-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-طباعة-الدولارات-لأجل-غير-مسمى-1074701678.html

تقرير أمريكي يكشف أن واشنطن لن تكون قادرة بعد الآن على طباعة الدولارات لأجل غير مسمى

تقرير أمريكي يكشف أن واشنطن لن تكون قادرة بعد الآن على طباعة الدولارات لأجل غير مسمى

أدت العقوبات المفروضة على روسيا لتخلي العديد من الدول عن الدولار مما ساهم بفقدان قدرة واشنطن على إبراز قوتها على الساحة الدولية. 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T04:31+0000

2023-03-14T04:31+0000

2023-03-14T04:32+0000

اقتصاد

العالم

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" لمؤلفه غاي نيومان، فإن التخلي عن الدولار سيوجه ضربة قوية لمكانة الولايات المتحدة.مشيرا إلى أكثر من 100 دولة لم تدعم العقوبات الغربية على روسيا، الأمر الذي أدى لظهور تحالفات اقتصادية تستخدم عملات أخرى لبيع البضائع، واصفا في الوقت ذاته أن ما تحدث عنه المحللون الغربيون بعدم وجود بديل للدولار، بالوهم.هذا وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة بالإضافة لتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير العديد من مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

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