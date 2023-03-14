https://sputnikarabic.ae/20230314/تقرير-أمريكي-يكشف-أن-واشنطن-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-طباعة-الدولارات-لأجل-غير-مسمى-1074701678.html
تقرير أمريكي يكشف أن واشنطن لن تكون قادرة بعد الآن على طباعة الدولارات لأجل غير مسمى
تقرير أمريكي يكشف أن واشنطن لن تكون قادرة بعد الآن على طباعة الدولارات لأجل غير مسمى
أدت العقوبات المفروضة على روسيا لتخلي العديد من الدول عن الدولار مما ساهم بفقدان قدرة واشنطن على إبراز قوتها على الساحة الدولية. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T04:31+0000
2023-03-14T04:31+0000
2023-03-14T04:32+0000
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" لمؤلفه غاي نيومان، فإن التخلي عن الدولار سيوجه ضربة قوية لمكانة الولايات المتحدة.مشيرا إلى أكثر من 100 دولة لم تدعم العقوبات الغربية على روسيا، الأمر الذي أدى لظهور تحالفات اقتصادية تستخدم عملات أخرى لبيع البضائع، واصفا في الوقت ذاته أن ما تحدث عنه المحللون الغربيون بعدم وجود بديل للدولار، بالوهم.هذا وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة بالإضافة لتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير العديد من مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
https://sputnikarabic.ae/20230313/بايدن-بعد-إفلاس-بنكين-ودائع-الأمريكيين-المصرفية-آمنة-ونبذل-كل-المطلوب-لتجنب-المزيد-من-الانهيار-1074686888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b4f90ff791f1cbc1f52b9dbb755c0adc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
تقرير أمريكي يكشف أن واشنطن لن تكون قادرة بعد الآن على طباعة الدولارات لأجل غير مسمى
04:31 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 04:32 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أدت العقوبات المفروضة على روسيا لتخلي العديد من الدول عن الدولار مما ساهم بفقدان قدرة واشنطن على إبراز قوتها على الساحة الدولية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" لمؤلفه غاي نيومان، فإن التخلي عن الدولار سيوجه ضربة قوية لمكانة الولايات المتحدة.
أضاف نيومان: "التخلي عن الدولار سيوجه ضربة قوية لمكانة أمريكا في الساحة الدولية، وقد ينتهي العصر الذي كان من الممكن فيه طباعة عدد غير محدود من الدولارات، ومعه ستبقى قدرتنا على شراء البضائع الأجنبية بسعر رخيص من الماضي".
مشيرا إلى أكثر من 100 دولة لم تدعم العقوبات الغربية
على روسيا، الأمر الذي أدى لظهور تحالفات اقتصادية تستخدم عملات أخرى لبيع البضائع، واصفا في الوقت ذاته أن ما تحدث عنه المحللون الغربيون بعدم وجود بديل للدولار، بالوهم.
وخلص نيومان إلى أنه بسبب هبوط الدولار، ستفقد الولايات المتحدة ثقلها على الساحة الدولية، وستواجه أيضا خطر الوقوع في "فجوة ديون"، ولتجنب ذلك، يمكن لواشنطن تقليل عدد الخصوم الاستراتيجيين و "ترتيب اقتصادها بشكل نهائي".
هذا وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة بالإضافة لتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير العديد من مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.