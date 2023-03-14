https://sputnikarabic.ae/20230314/حزب-الله-الاتفاق-الإيراني-السعودي-ضربة-قاضية-للمشروع-الصهيوني-1074746291.html
"حزب الله": الاتفاق الإيراني السعودي ضربة قاضية للمشروع الصهيوني
"حزب الله": الاتفاق الإيراني السعودي ضربة قاضية للمشروع الصهيوني
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الإيراني السعودي ضربة قاضية للمشروع الصهيوني بالتعاون مع أمريكا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T20:43+0000
2023-03-14T20:43+0000
2023-03-14T20:43+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "العهد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الشيخ نعيم قاسم، جاءت خلال كلمة ألقاها في احتفال أقامه تجمع "العلماء المسلمين" بالذكرى الـ 42 لتأسيسه.وأفاد نعيم قاسم بأن "أعداء إيران الممثلين في الكيان الصهيوني وأمريكا أرادوا أن يجمعوا دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج لتكون إيران هي العدو بدل الكيان الإسرائيلي"، وبأن الاتفاق الإيراني السعودي قد قضي على المسار "الذي يستبدل العدو الإسرائيلي بغيره".وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن "إسرائيل ستبقى عدوة وسنجمع العالم ضدها"، موضحا أن "الحزب يدعو دائما إلى كل اتفاق يمكن أن يجعل القوة والعزيمة والتعاون في مواجهة الأعداء الحقيقيين للأمة وليس فيما بيننا".وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، يوم الجمعة الماضية، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين". كما أشار البيان إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 - 2022".كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
https://sputnikarabic.ae/20230311/ما-علاقة-العراق-وسلطنة-عمان-بالتوافق-السعودي-الإيراني؟-1074615427.html
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إيران, السعودية, أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, الصين
إيران, السعودية, أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, الصين
"حزب الله": الاتفاق الإيراني السعودي ضربة قاضية للمشروع الصهيوني
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الإيراني السعودي ضربة قاضية للمشروع الصهيوني بالتعاون مع أمريكا.
وأفاد الموقع
الإلكتروني "العهد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الشيخ نعيم قاسم، جاءت خلال كلمة ألقاها في احتفال أقامه تجمع "العلماء المسلمين" بالذكرى الـ 42 لتأسيسه.
وأفاد نعيم قاسم بأن "أعداء إيران الممثلين في الكيان الصهيوني وأمريكا أرادوا أن يجمعوا دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج لتكون إيران هي العدو بدل الكيان الإسرائيلي"، وبأن الاتفاق الإيراني السعودي
قد قضي على المسار "الذي يستبدل العدو الإسرائيلي بغيره".
وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن "إسرائيل ستبقى عدوة وسنجمع العالم ضدها"، موضحا أن "الحزب يدعو دائما إلى كل اتفاق يمكن أن يجعل القوة والعزيمة والتعاون في مواجهة الأعداء الحقيقيين للأمة وليس فيما بيننا".
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، يوم الجمعة الماضية، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين". كما أشار البيان إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 - 2022".
كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".