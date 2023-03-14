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https://sputnikarabic.ae/20230314/داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-هجوم-بشرق-الكونغو-أودى-بحياة-19-شخصا-1074747871.html
"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم بشرق الكونغو أودى بحياة 19 شخصا
"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم بشرق الكونغو أودى بحياة 19 شخصا
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وأغلب دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم على قرية في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T23:58+0000
2023-03-14T23:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن "تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قرية في شرق الكونغو".وكانت إذاعة "راديو أوكابي"، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن 19 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.يشار إلى وجود العديد من الجماعات المتمردة المختلفة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتم إنشاء "تحالف القوى الديمقراطية" في عام 1995 الذي يعمل في جمهورية الكونغو وأوغندا، وتضم المجموعة أيضا إسلاميين، وتعتبر حكومة أوغندا هذا التحالف منظمة إرهابية، وتحمل الأمم المتحدة المتمردين مسؤولية مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.وأقسم متمردو "تحالف القوى الديمقراطية"، في عام 2017، على الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وأغلب دول العالم).وتبنى التنظيم الإرهابي لأول مرة، في أبريل/ نيسان 2019، المسؤولية عن هجوم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ هاجم متمردو تحالف القوى الديمقراطية حينها ثكنات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).
https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-بتفجير-إرهابي-داخل-كنيسة-في-الكونغو-الديمقراطية-1072313803.html
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الكونغو, جيش الكونغو, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن
الكونغو, جيش الكونغو, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم بشرق الكونغو أودى بحياة 19 شخصا

23:58 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / JUNIOR D. KANNAHسيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية
سيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / JUNIOR D. KANNAH
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وأغلب دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم على قرية في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن "تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قرية في شرق الكونغو".
ضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير إرهابي داخل كنيسة في الكونغو الديمقراطية
15 يناير, 16:23 GMT
وكانت إذاعة "راديو أوكابي"، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن 19 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
يشار إلى وجود العديد من الجماعات المتمردة المختلفة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتم إنشاء "تحالف القوى الديمقراطية" في عام 1995 الذي يعمل في جمهورية الكونغو وأوغندا، وتضم المجموعة أيضا إسلاميين، وتعتبر حكومة أوغندا هذا التحالف منظمة إرهابية، وتحمل الأمم المتحدة المتمردين مسؤولية مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.
وأقسم متمردو "تحالف القوى الديمقراطية"، في عام 2017، على الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وأغلب دول العالم).
وتبنى التنظيم الإرهابي لأول مرة، في أبريل/ نيسان 2019، المسؤولية عن هجوم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ هاجم متمردو تحالف القوى الديمقراطية حينها ثكنات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).
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