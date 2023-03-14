عربي
بوتين: الغرب أشعل القومية المتطرفة في أوكرانيا منذ وقت طويل
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230314/دراسة-صيام-القضاة-خلال-شهر-رمضان-يجعلهم-أكثر-رأفة-في-إصدار-الأحكام-1074727960.html
دراسة: صيام القضاة خلال شهر رمضان يجعلهم أكثر رأفة في إصدار الأحكام
دراسة: صيام القضاة خلال شهر رمضان يجعلهم أكثر رأفة في إصدار الأحكام
كشفت دراسة، أن القضاة المسلمين قد يصدرون أحكاما متساهلة، تتسم بالرأفة والرحمة، خلال ساعات صومهم في شهر رمضان.‏ 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T12:57+0000
2023-03-14T12:58+0000
مجتمع
رمضان
منوعات
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102200/42/1022004279_0:0:3383:1904_1920x0_80_0_0_1e4ad00d852698e16f496685ca31db85.jpg
وقام الباحث الرئيسي في الدراسة، سلطان محمود، من المدرسة الاقتصادية الروسية الجديدة، إلى جانب اثنين آخرين من الاقتصاديين، بإجراء مسح لكمية هائلة من البيانات حول الأحكام الجنائية - ما يقرب من نصف مليون قضية و10000 قاض - تغطي فترة 50 عاما في باكستان والهند، وهما دولتان من الدول الثلاث التي تضم أكبر عدد من المسلمين.وفقا للدراسة المنشورة، أمس الاثنين، في مجلة "Nature Human Behavior"، فقد كانت هناك زيادة "حادة وذات دلالة إحصائية" في أحكام البراءة من القضاة المسلمين خلال شهر الصوم.ويزعم محمود أن القضاة المسلمين في كلا البلدين، قاموا بتبرئة المتهمين بنسبة 40% أكثر خلال شهر رمضان، مقارنة بأوقات أخرى من العام.كما اكتشفوا أنه كلما طالت مدة بقاء القضاة دون تناول الطعام والماء، أصبحوا أكثر تساهلا في إصدار أحكامهم.وأشارت الدراسة إلى أن القضاة كانوا أكثر عرضة للتبرئة بنسبة 10%، مع كل مرور ساعة إضافية من الصيام."فكرة الرأفة"حاول معدو الدراسة أيضا، تحديد ما إذا كانت القرارات الأكثر تساهلا أفضل أم أسوأ، من تلك التي اتخذت خارج شهر رمضان.ووجدوا أن المتهمين في الطرف المتلقي للقرارات المتساهلة من القضاة، لم يكونوا أكثر عرضة لارتكاب جريمة أخرى، وكان معدل العودة إلى الإجرام أقل بشكل طفيف بشكل عام، بما في ذلك بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم عنف، مثل السطو المسلح والقتل.كما اكشتفت الدراسة أن الأحكام المتساهلة، كانت أقل عرضة للاستئناف.ويقترح أفنير سيرور، وهو مؤلف مشارك في الدراسة، وخبير اقتصادي في جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية، أن "فكرة الرأفة المتأصلة في الطقوس الإسلامية، تشبه إلى حد ما روح عيد الميلاد بين المسيحيين"، قد تكون مرتبطة بالتغيير في قرار القاضي.وتأتي نتيجة الدراسة الجديدة مناقضة لأخرى، أجريت في عام 2011، وعُرفت باسم "تأثير القاضي الجائع"، والتي خلصت إلى أن القضاة في إسرائيل كانوا أكثر ميلا إلى حرمان المجرمين من الإفراج المشروط قبل تناولهم الطعام، عن ما بعده.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مع-اقتراب-شهر-رمضانعدد-ساعات-الصيام-في-الدول-العربية-لهذا-العام-1074384932.html
https://sputnikarabic.ae/20230311/الفلك-الدولي-الخميس-23-مارس-أول-أيام-شهر-رمضان-1074599822.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102200/42/1022004279_652:0:3383:2048_1920x0_80_0_0_4a654e444e743394c54234222c19ff3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رمضان, منوعات, الأخبار, العالم
رمضان, منوعات, الأخبار, العالم

دراسة: صيام القضاة خلال شهر رمضان يجعلهم أكثر رأفة في إصدار الأحكام

12:57 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 14.03.2023)
© Fotolia / Niroworldمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
محكمة
© Fotolia / Niroworld
تابعنا عبرTelegram
كشفت دراسة، أن القضاة المسلمين قد يصدرون أحكاما متساهلة، تتسم بالرأفة والرحمة، خلال ساعات صومهم في شهر رمضان.‏
وقام الباحث الرئيسي في الدراسة، سلطان محمود، من المدرسة الاقتصادية الروسية الجديدة، إلى جانب اثنين آخرين من الاقتصاديين، بإجراء مسح لكمية هائلة من البيانات حول الأحكام الجنائية - ما يقرب من نصف مليون قضية و10000 قاض - تغطي فترة 50 عاما في باكستان والهند، وهما دولتان من الدول الثلاث التي تضم أكبر عدد من المسلمين.
وفقا للدراسة المنشورة، أمس الاثنين، في مجلة "Nature Human Behavior"، فقد كانت هناك زيادة "حادة وذات دلالة إحصائية" في أحكام البراءة من القضاة المسلمين خلال شهر الصوم.
أشخاص يقفون لالتقاط صور بجوار زينة رمضان على شكل هلال الأول من رمضان إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك في منطقة السيف بإمارة دبي، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
مع اقتراب شهر رمضان...عدد ساعات الصيام في الدول العربية لهذا العام
6 مارس, 12:47 GMT
ويزعم محمود أن القضاة المسلمين في كلا البلدين، قاموا بتبرئة المتهمين بنسبة 40% أكثر خلال شهر رمضان، مقارنة بأوقات أخرى من العام.
كما اكتشفوا أنه كلما طالت مدة بقاء القضاة دون تناول الطعام والماء، أصبحوا أكثر تساهلا في إصدار أحكامهم.
وأشارت الدراسة إلى أن القضاة كانوا أكثر عرضة للتبرئة بنسبة 10%، مع كل مرور ساعة إضافية من الصيام.
"فكرة الرأفة"
حاول معدو الدراسة أيضا، تحديد ما إذا كانت القرارات الأكثر تساهلا أفضل أم أسوأ، من تلك التي اتخذت خارج شهر رمضان.
ووجدوا أن المتهمين في الطرف المتلقي للقرارات المتساهلة من القضاة، لم يكونوا أكثر عرضة لارتكاب جريمة أخرى، وكان معدل العودة إلى الإجرام أقل بشكل طفيف بشكل عام، بما في ذلك بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم عنف، مثل السطو المسلح والقتل.
تلسكوب للكشف عن هلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
مجتمع
"الفلك الدولي": الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان
11 مارس, 10:16 GMT
كما اكشتفت الدراسة أن الأحكام المتساهلة، كانت أقل عرضة للاستئناف.
ويقترح أفنير سيرور، وهو مؤلف مشارك في الدراسة، وخبير اقتصادي في جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية، أن "فكرة الرأفة المتأصلة في الطقوس الإسلامية، تشبه إلى حد ما روح عيد الميلاد بين المسيحيين"، قد تكون مرتبطة بالتغيير في قرار القاضي.
وتأتي نتيجة الدراسة الجديدة مناقضة لأخرى، أجريت في عام 2011، وعُرفت باسم "تأثير القاضي الجائع"، والتي خلصت إلى أن القضاة في إسرائيل كانوا أكثر ميلا إلى حرمان المجرمين من الإفراج المشروط قبل تناولهم الطعام، عن ما بعده.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала