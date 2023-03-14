https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-أركان-إسرائيلي-سابق-نمر-بأيام-هي-الأصعب-منذ-حرب-أكتوبر-1973-1074744387.html

رئيس أركان إسرائيلي سابق: نمر بأيام هي الأصعب منذ حرب أكتوبر 1973

رئيس أركان إسرائيلي سابق: نمر بأيام هي الأصعب منذ حرب أكتوبر 1973

قال رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعيش أياما هي الأصعب منذ حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973. 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T19:22+0000

2023-03-14T19:22+0000

2023-03-14T19:23+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أن بلاده تعيش فترة أمنية صعبة للغاية، هي الأخطر منذ حرب السادس من أكتوبر 1973.وشدد الجنرال آيزنكوت على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية وأمنية خطيرة جدا، وأنه لا ينصح بالفصل بين الجيش الإسرائيلي والشعب في البلاد.وجاءت إشارة الجنرال غادي آيزنكوت على خلفية إجراء وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، تقييما للوضع في بلاده، وذلك بعد خروج الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل.وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230314/الرئيس-الإسرائيلي-نعيش-وضعا-خطيرا-جدا-في-البلاد-1074740747.html

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