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https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-أركان-إسرائيلي-سابق-نمر-بأيام-هي-الأصعب-منذ-حرب-أكتوبر-1973-1074744387.html
رئيس أركان إسرائيلي سابق: نمر بأيام هي الأصعب منذ حرب أكتوبر 1973
رئيس أركان إسرائيلي سابق: نمر بأيام هي الأصعب منذ حرب أكتوبر 1973
قال رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعيش أياما هي الأصعب منذ حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T19:22+0000
2023-03-14T19:23+0000
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو
الأخبار
الكنيست الإسرائيلي
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أن بلاده تعيش فترة أمنية صعبة للغاية، هي الأخطر منذ حرب السادس من أكتوبر 1973.وشدد الجنرال آيزنكوت على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية وأمنية خطيرة جدا، وأنه لا ينصح بالفصل بين الجيش الإسرائيلي والشعب في البلاد.وجاءت إشارة الجنرال غادي آيزنكوت على خلفية إجراء وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، تقييما للوضع في بلاده، وذلك بعد خروج الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل.وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الرئيس-الإسرائيلي-نعيش-وضعا-خطيرا-جدا-في-البلاد-1074740747.html
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إسرائيل, العالم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل, العالم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, الكنيست الإسرائيلي

رئيس أركان إسرائيلي سابق: نمر بأيام هي الأصعب منذ حرب أكتوبر 1973

19:22 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 19:23 GMT 14.03.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعيش أياما هي الأصعب منذ حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أن بلاده تعيش فترة أمنية صعبة للغاية، هي الأخطر منذ حرب السادس من أكتوبر 1973.
وشدد الجنرال آيزنكوت على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية وأمنية خطيرة جدا، وأنه لا ينصح بالفصل بين الجيش الإسرائيلي والشعب في البلاد.
وجاءت إشارة الجنرال غادي آيزنكوت على خلفية إجراء وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، تقييما للوضع في بلاده، وذلك بعد خروج الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل.
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
الرئيس الإسرائيلي: نعيش وضعا خطيرا جدا في البلاد
16:52 GMT
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.
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