https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-يأمل-بانتهاء-جائحة-كورونا-هذا-العام-1074701212.html
رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كورونا هذا العام
رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كورونا هذا العام
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T03:59+0000
2023-03-14T03:59+0000
2023-03-14T04:00+0000
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
منظمة الصحة العالمية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أنا واثق من أننا سنتمكن في وقت ما من هذا العام أن نقول إن كوفيد-19 انتهى كحالة طوارئ من ناحية الصحة العامة، على المستوى الدولي، وكوباء".وأشار غبريسوس إلى ضرورة التعلم من ما واجهه العالم خلال الجائحة حتى لا تتكرر "دورة ذعر الإهمال" التي لطالما ميزت إجراءات الاستجابة للأوبئة.يذكر أن السلطات الصينية أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى بسوق الحيوانات المحلي.وفي أوائل كانون الثاني/يناير 2020 أُعلن رسميًا في الصين أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، مجهول المنشأ، هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي، وبالفعل في 11 آذار/مارس 2020 أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الفيروس التاجي الجديد له صفات الجائحة.
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الصحة-الإيراني-بلادنا-من-أكثر-دول-العالم-تفوقا-في-مجال-احتواء-فيروس-كورونا-1074620991.html
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العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منظمة الصحة العالمية
العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منظمة الصحة العالمية
رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كورونا هذا العام
03:59 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 04:00 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023
موسكو - سبوتنيك
. وقال غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أنا واثق من أننا سنتمكن في وقت ما من هذا العام أن نقول إن كوفيد-19 انتهى كحالة طوارئ من ناحية الصحة العامة، على المستوى الدولي، وكوباء".
وأشار غبريسوس إلى ضرورة التعلم من ما واجهه العالم خلال الجائحة حتى لا تتكرر "دورة ذعر الإهمال" التي لطالما ميزت إجراءات الاستجابة للأوبئة.
يذكر أن السلطات الصينية أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين
، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى بسوق الحيوانات المحلي.
وفي أوائل كانون الثاني/يناير 2020 أُعلن رسميًا في الصين أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، مجهول المنشأ، هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي، وبالفعل في 11 آذار/مارس 2020 أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الفيروس التاجي الجديد له صفات الجائحة.