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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/روسيا-تزود-الأمم-المتحدة-بنسخ-المراسلات-مع-الدول-التي-تحقق-في-هجمات-التيار-الشمالي-1074702605.html
روسيا تزود الأمم المتحدة بنسخ المراسلات مع الدول التي تحقق في هجمات "التيار الشمالي"
روسيا تزود الأمم المتحدة بنسخ المراسلات مع الدول التي تحقق في هجمات "التيار الشمالي"
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قدمت للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتها مع الدول التي تحقق في... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T05:45+0000
2023-03-14T05:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
التيار الشمالي
العالم
الأمم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في بيان: "لقد وزعنا أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتنا مع الدنمارك والسويد وألمانيا كوثيقة رسمية، بشأن التحقيقات الخاصة [بتفجير خطوط التيار الشمالي]، حيث تسمح هذه الوثائق لزملائنا في الأمم المتحدة بالتحقق من عدم صحة الادعاءات بأن هذه الدول أبلغتنا بسير تحقيقاتها".ووقعت الانفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر البلطيق، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2"، يوم 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.وتطالب روسيا بلجنة تحقيق نزيهة من الأمم المتحدة، لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، الذي وصفته بـ "الإرهابي"؛ بينما ترفض السويد والدنمارك، اللتان وقع التخريب في مياههما الاقتصادية، مشاركة روسيا في التحقيقات.
https://sputnikarabic.ae/20230313/باتروشيف-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-لديهما-وحدات-الخاصة-قادرة-على-تفجير-التيار-الشمالي-1074660239.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي, العالم, الأمم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي, العالم, الأمم

روسيا تزود الأمم المتحدة بنسخ المراسلات مع الدول التي تحقق في هجمات "التيار الشمالي"

05:45 GMT 14.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قدمت للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتها مع الدول التي تحقق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" لإظهار نقص المعلومات.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في بيان: "لقد وزعنا أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتنا مع الدنمارك والسويد وألمانيا كوثيقة رسمية، بشأن التحقيقات الخاصة [بتفجير خطوط التيار الشمالي]، حيث تسمح هذه الوثائق لزملائنا في الأمم المتحدة بالتحقق من عدم صحة الادعاءات بأن هذه الدول أبلغتنا بسير تحقيقاتها".
ووقعت الانفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر البلطيق، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2"، يوم 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
باتروشيف: أمريكا وبريطانيا لديهما وحدات خاصة قادرة على تفجير "التيار الشمالي"
أمس, 08:36 GMT
وتطالب روسيا بلجنة تحقيق نزيهة من الأمم المتحدة، لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، الذي وصفته بـ "الإرهابي"؛ بينما ترفض السويد والدنمارك، اللتان وقع التخريب في مياههما الاقتصادية، مشاركة روسيا في التحقيقات.
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