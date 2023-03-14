https://sputnikarabic.ae/20230314/روسيا-تزود-الأمم-المتحدة-بنسخ-المراسلات-مع-الدول-التي-تحقق-في-هجمات-التيار-الشمالي-1074702605.html
روسيا تزود الأمم المتحدة بنسخ المراسلات مع الدول التي تحقق في هجمات "التيار الشمالي"
روسيا تزود الأمم المتحدة بنسخ المراسلات مع الدول التي تحقق في هجمات "التيار الشمالي"
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قدمت للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتها مع الدول التي تحقق في... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T05:45+0000
2023-03-14T05:45+0000
2023-03-14T05:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
التيار الشمالي
العالم
الأمم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في بيان: "لقد وزعنا أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتنا مع الدنمارك والسويد وألمانيا كوثيقة رسمية، بشأن التحقيقات الخاصة [بتفجير خطوط التيار الشمالي]، حيث تسمح هذه الوثائق لزملائنا في الأمم المتحدة بالتحقق من عدم صحة الادعاءات بأن هذه الدول أبلغتنا بسير تحقيقاتها".ووقعت الانفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر البلطيق، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2"، يوم 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.وتطالب روسيا بلجنة تحقيق نزيهة من الأمم المتحدة، لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، الذي وصفته بـ "الإرهابي"؛ بينما ترفض السويد والدنمارك، اللتان وقع التخريب في مياههما الاقتصادية، مشاركة روسيا في التحقيقات.
https://sputnikarabic.ae/20230313/باتروشيف-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-لديهما-وحدات-الخاصة-قادرة-على-تفجير-التيار-الشمالي-1074660239.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي, العالم, الأمم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي, العالم, الأمم
روسيا تزود الأمم المتحدة بنسخ المراسلات مع الدول التي تحقق في هجمات "التيار الشمالي"
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أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قدمت للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتها مع الدول التي تحقق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" لإظهار نقص المعلومات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوليانسكي في بيان: "لقد وزعنا أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتنا مع الدنمارك والسويد وألمانيا كوثيقة رسمية، بشأن التحقيقات الخاصة [بتفجير خطوط التيار الشمالي]، حيث تسمح هذه الوثائق لزملائنا في الأمم المتحدة بالتحقق من عدم صحة الادعاءات بأن هذه الدول أبلغتنا بسير تحقيقاتها".
ووقعت الانفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي
من روسيا إلى أوروبا عبر البلطيق، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2"، يوم 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وتطالب روسيا بلجنة تحقيق نزيهة من الأمم المتحدة، لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، الذي وصفته بـ "الإرهابي"؛ بينما ترفض السويد والدنمارك، اللتان وقع التخريب في مياههما الاقتصادية، مشاركة روسيا في التحقيقات.