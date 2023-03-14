https://sputnikarabic.ae/20230314/روسيا-توضح-سبب-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-60-يوما-فقط--1074740987.html
روسيا توضح سبب تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط
روسيا توضح سبب تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قررت تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط بسبب عدم إحراز تقدم في مسألة تصدير المنتجات... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T17:02+0000
2023-03-14T17:02+0000
2023-03-14T17:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حبوب
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وقال فيرشينين للصحفيين: "الحديث يدور حول موقفنا، لقد أفصحنا عن موقفنا بالتفصيل أمس لممثلي الأمم المتحدة، ونقلناه إلى الأطراف الممثلة عن الجانبين التركي والأوكراني".وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يتم إحراز تقدم في هذه المسألة خلال الشهرين المقبلين.ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/روسيا-تعلن-تمديد-اتفاقية-الحبوب-لمدة-60-يوما-بشروط--1074706066.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حبوب
روسيا توضح سبب تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قررت تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط بسبب عدم إحراز تقدم في مسألة تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.
وقال فيرشينين للصحفيين: "الحديث يدور حول موقفنا، لقد أفصحنا عن موقفنا بالتفصيل أمس لممثلي الأمم المتحدة، ونقلناه إلى الأطراف الممثلة عن الجانبين التركي والأوكراني".
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يتم إحراز تقدم في هذه المسألة خلال الشهرين المقبلين.
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية
والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.