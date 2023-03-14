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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/سلطات-زابوروجيه-القوات-المسلحة-تتخذ-موقفا-دفاعيا-1074739991.html
سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا
سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد ما يصل إلى نحو 40 ألف مقاتل أوكراني في منطقة شمالي زابوروجيه، لذلك تتخذ... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T16:38+0000
2023-03-14T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
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وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نرى ما يصل إلى 40 ألف مقاتل أوكراني في منطقة شمالي زابوروجيه، ونفهم أن اختراقا ممكنا في اتجاهنا، لذا فإن القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/مجلس-الأمن-يستمع-إلى-فيشينسكي-حول-رهاب-روسيا-1074738485.html
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روسيا, حصري
روسيا, حصري

سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا

16:38 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 16:39 GMT 14.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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حصري
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد ما يصل إلى نحو 40 ألف مقاتل أوكراني في منطقة شمالي زابوروجيه، لذلك تتخذ القوات الروسية موقفا دفاعيا.
وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نرى ما يصل إلى 40 ألف مقاتل أوكراني في منطقة شمالي زابوروجيه، ونفهم أن اختراقا ممكنا في اتجاهنا، لذا فإن القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
كيريل فيشينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
مجلس الأمن يستمع إلى فيشينسكي حول "رهاب روسيا"
16:19 GMT
وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
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