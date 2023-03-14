https://sputnikarabic.ae/20230314/سلطات-زابوروجيه-القوات-المسلحة-تتخذ-موقفا-دفاعيا-1074739991.html
سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا
سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد ما يصل إلى نحو 40 ألف مقاتل أوكراني في منطقة شمالي زابوروجيه، لذلك تتخذ... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T16:38+0000
2023-03-14T16:38+0000
2023-03-14T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
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وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نرى ما يصل إلى 40 ألف مقاتل أوكراني في منطقة شمالي زابوروجيه، ونفهم أن اختراقا ممكنا في اتجاهنا، لذا فإن القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/مجلس-الأمن-يستمع-إلى-فيشينسكي-حول-رهاب-روسيا-1074738485.html
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روسيا, حصري
سلطات زابوروجيه: القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا
16:38 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 16:39 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد ما يصل إلى نحو 40 ألف مقاتل أوكراني في منطقة شمالي زابوروجيه، لذلك تتخذ القوات الروسية موقفا دفاعيا.
وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نرى ما يصل إلى 40 ألف مقاتل أوكراني في منطقة شمالي زابوروجيه، ونفهم أن اختراقا ممكنا في اتجاهنا، لذا فإن القوات المسلحة تتخذ موقفا دفاعيا".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.