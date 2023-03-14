https://sputnikarabic.ae/20230314/شقوق-صغيرة-العلاقة-بين-الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-بدأت-بالتصدع-1074703400.html

"شقوق صغيرة"... العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت بالتصدع

"شقوق صغيرة"... العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت بالتصدع

أشار تقرير إعلامي إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا قد بدأت بالتصدع لتظهر "شقوق صغيرة" في هذه العلاقة. 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T06:23+0000

2023-03-14T06:23+0000

2023-03-14T06:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073762966_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_62c819635a559b720b6b712b815cb353.jpg

أضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" أنه بعد مرور أكثر من عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت خلافات خلف الكواليس بين واشنطن وكييف تضرب بهذه العلاقة، ومن ضمنها حول كيف سينتهي هذا الوضع.وأشار التقرير بناء على عدد من الخبراء والمحللين أن عددا من القضايا تسببت بحدوث توترات جديدة بين كييف وواشنطن، ومنها تخريب خطوط "نور ستريم" والدفاع المستميت عن أرتيوموفسك ( باخموت) وخطة القتال لمنطقة استحوذت عليها روسيا منذ ما يقرب من عقد من الزمن.وبدأ يسود اتفاق شبه تام في الإدارة الأمريكية بأن أوكرانيا تنفق الكثير من الموارد البشرية والذخيرة في أرتيوموفسك، الأمر الذي يستنزف قوتها وقدرتها للقيام بهجوم في الربيع.وقال ماكول للصحيفة إن إدارة بايدن ومجلس الأمن القومي منقسمون بشأن الأسلحة التي يجب إرسالها لأوكرانيا.وعلى الرغم من تعهد بايدن بتقديم دعم ثابت، وإبقاء الخزائن مفتوحة في الوقت الحالي، إلا أن الولايات المتحدة كانت واضحة مع كييف بأنها لا تستطيع تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى بنفس المستوى.وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إصرار زيلينسكي على "إعادة كل أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا" قبل بدء أي مفاوضات سلام، لن يؤدي إلا إلى تمديد الحرب.

https://sputnikarabic.ae/20230216/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يتسبب-بمشكلة-خطيرة-في-مستودعات-الأسلحة-الغربية-1073585200.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية