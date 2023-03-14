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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/شقوق-صغيرة-العلاقة-بين-الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-بدأت-بالتصدع-1074703400.html
"شقوق صغيرة"... العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت بالتصدع
"شقوق صغيرة"... العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت بالتصدع
أشار تقرير إعلامي إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا قد بدأت بالتصدع لتظهر "شقوق صغيرة" في هذه العلاقة. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T06:23+0000
2023-03-14T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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أضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" أنه بعد مرور أكثر من عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت خلافات خلف الكواليس بين واشنطن وكييف تضرب بهذه العلاقة، ومن ضمنها حول كيف سينتهي هذا الوضع.وأشار التقرير بناء على عدد من الخبراء والمحللين أن عددا من القضايا تسببت بحدوث توترات جديدة بين كييف وواشنطن، ومنها تخريب خطوط "نور ستريم" والدفاع المستميت عن أرتيوموفسك ( باخموت) وخطة القتال لمنطقة استحوذت عليها روسيا منذ ما يقرب من عقد من الزمن.وبدأ يسود اتفاق شبه تام في الإدارة الأمريكية بأن أوكرانيا تنفق الكثير من الموارد البشرية والذخيرة في أرتيوموفسك، الأمر الذي يستنزف قوتها وقدرتها للقيام بهجوم في الربيع.وقال ماكول للصحيفة إن إدارة بايدن ومجلس الأمن القومي منقسمون بشأن الأسلحة التي يجب إرسالها لأوكرانيا.وعلى الرغم من تعهد بايدن بتقديم دعم ثابت، وإبقاء الخزائن مفتوحة في الوقت الحالي، إلا أن الولايات المتحدة كانت واضحة مع كييف بأنها لا تستطيع تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى بنفس المستوى.وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إصرار زيلينسكي على "إعادة كل أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا" قبل بدء أي مفاوضات سلام، لن يؤدي إلا إلى تمديد الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20230216/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يتسبب-بمشكلة-خطيرة-في-مستودعات-الأسلحة-الغربية-1073585200.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

"شقوق صغيرة"... العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت بالتصدع

06:23 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 06:24 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
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أشار تقرير إعلامي إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا قد بدأت بالتصدع لتظهر "شقوق صغيرة" في هذه العلاقة.
أضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" أنه بعد مرور أكثر من عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت خلافات خلف الكواليس بين واشنطن وكييف تضرب بهذه العلاقة، ومن ضمنها حول كيف سينتهي هذا الوضع.

وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، موضوع تزويد أوكرانيا بالأسلحة، أنه بلا هدف سياسي واضح، قائلا: "هل يتم منحهم المساعدات العسكرية للبقاء على قيد الحياة وليس الانتصار؟ لا أرى سياسة للنصر في الوقت الحالي، واذا لم يكن لدينا ذلك، فماذا سنفعل؟".

وأشار التقرير بناء على عدد من الخبراء والمحللين أن عددا من القضايا تسببت بحدوث توترات جديدة بين كييف وواشنطن، ومنها تخريب خطوط "نور ستريم" والدفاع المستميت عن أرتيوموفسك ( باخموت) وخطة القتال لمنطقة استحوذت عليها روسيا منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
وبدأ يسود اتفاق شبه تام في الإدارة الأمريكية بأن أوكرانيا تنفق الكثير من الموارد البشرية والذخيرة في أرتيوموفسك، الأمر الذي يستنزف قوتها وقدرتها للقيام بهجوم في الربيع.
قاعدة عسكرية بحرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الصراع في أوكرانيا يتسبب بمشكلة خطيرة في مستودعات الأسلحة الغربية
16 فبراير, 08:05 GMT
وقال ماكول للصحيفة إن إدارة بايدن ومجلس الأمن القومي منقسمون بشأن الأسلحة التي يجب إرسالها لأوكرانيا.
وعلى الرغم من تعهد بايدن بتقديم دعم ثابت، وإبقاء الخزائن مفتوحة في الوقت الحالي، إلا أن الولايات المتحدة كانت واضحة مع كييف بأنها لا تستطيع تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى بنفس المستوى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين أولئك الذين أعربوا عن شكوكهم بشأن دعم طويل المدى، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي قال إن الولايات المتحدة لن تقدم "شيكا على بياض" لأوكرانيا ورفض دعوة زيلينسكي للسفر إلى كييف والتعرف على حقائق الحرب.

وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إصرار زيلينسكي على "إعادة كل أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا" قبل بدء أي مفاوضات سلام، لن يؤدي إلا إلى تمديد الحرب.
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