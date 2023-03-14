https://sputnikarabic.ae/20230314/شويغو-يوجه-بتحديث-الأسلحة-الروسية-عالية-الدقة-1074715935.html

شويغو يوجه بتحديث الأسلحة الروسية العالية الدقة... فيديو

شويغو يوجه بتحديث الأسلحة الروسية العالية الدقة... فيديو

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعطى تعليمات بمضاعفة إنتاج الذخائر والأسلحة العالية الدقة خلال زيارته لأحد... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T11:05+0000

2023-03-14T11:05+0000

2023-03-14T12:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير شويغو عقد اجتماع عمل مع إدارة شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" والسلطات العسكرية ذات الصلة في إحدى مؤسسات الشركة في ريف موسكو.وجاء في بيان الوزارة: "أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أن شركة الصواريخ التكتيكية تفي بشكل كاف بأمر الدفاع الحكومي، حتى مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنتاج هذا العام، وأصدر تعليماته بمضاعفة إنتاج الأسلحة العالية الدقة".وتابع شويغو: "التطورات الواعدة التي أظهرتها الشركة اليوم تستحق اهتماما كبيرا. هذه المنتجات مفقودة ليس فقط عند خصم اليوم، ولكن أيضا في القوات المسلحة للدول الأخرى".يذكر أن الدول الغربية كثفت من دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، فيما حذر الكرملين مرارا من أن أية مساعدات عسكرية يقدمها الغرب لنظام كييف ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

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