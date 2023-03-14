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https://sputnikarabic.ae/20230314/فريقان-عربيان-في-قائمة-أفضل-100-فريق-بالعالم-1074711047.html
فريقان عربيان في قائمة أفضل 100 فريق بالعالم
فريقان عربيان في قائمة أفضل 100 فريق بالعالم
سجلت قائمة "Opta Power" التابع لمنصة "OPTA" الشهيرة لإحصائيات كرة القدم، تواجد فريقين عربيين في قائمة أفضل 100 فريق في العالم. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T09:45+0000
2023-03-14T09:45+0000
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ونشر الموقع تقييما لأفضل الفرق في العالم بناء على قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل يومي وتضم 13500 فريق كرة قدم من 183 اتحادا محليا حول العالم، ويتم منح كل فريق تصنيفا بالدرجات، باعتبار 100 هي أعلى تصنيف و0 الأقل.وتصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني القائمة بواقع (100 درجة)، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي (98.5)، ثم نابولي الإيطالي (96.3)، ثم برشلونة الإسباني (95.2)، وهم الفرق الأربعة الوحيدة التي تخطّت تقييم 95% في القائمة.وشهدت قائمة المراكز الـ20 الأولى سيطرة الأندية الإنجليزية بخمس أندية، وهي: مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي. في حين ظهرت 4 أندية من إيطاليا و4 من ألمانيا، و3 من إسبانيا ونادٍ فرنسي واحد هو باريس سان جيرمان.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تشيلسي-يستعد-لتنظيم-إفطار-جماعي-في-ملعبه-خلال-شهر-رمضان-1074702383.html
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

فريقان عربيان في قائمة أفضل 100 فريق بالعالم

09:45 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / SASCHA SCHUERMANN بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم 7 / صفر
 بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم 7 / صفر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / SASCHA SCHUERMANN
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سجلت قائمة "Opta Power" التابع لمنصة "OPTA" الشهيرة لإحصائيات كرة القدم، تواجد فريقين عربيين في قائمة أفضل 100 فريق في العالم.
ونشر الموقع تقييما لأفضل الفرق في العالم بناء على قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل يومي وتضم 13500 فريق كرة قدم من 183 اتحادا محليا حول العالم، ويتم منح كل فريق تصنيفا بالدرجات، باعتبار 100 هي أعلى تصنيف و0 الأقل.
وتصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني القائمة بواقع (100 درجة)، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي (98.5)، ثم نابولي الإيطالي (96.3)، ثم برشلونة الإسباني (95.2)، وهم الفرق الأربعة الوحيدة التي تخطّت تقييم 95% في القائمة.
وشهدت قائمة أفضل 100 فريق تواجد فريقين عربيين هما الهلال والاتحاد السعوديان، حيث حل الأول في المركز الـ95 والثاني في المركز 100.
ملعب تشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
مجتمع
تشيلسي يستعد لتنظيم إفطار جماعي في ملعبه خلال شهر رمضان
05:25 GMT
وشهدت قائمة المراكز الـ20 الأولى سيطرة الأندية الإنجليزية بخمس أندية، وهي: مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي. في حين ظهرت 4 أندية من إيطاليا و4 من ألمانيا، و3 من إسبانيا ونادٍ فرنسي واحد هو باريس سان جيرمان.
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