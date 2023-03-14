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https://sputnikarabic.ae/20230314/في-اتصال-هاتفي-بوزير-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-إيلي-كوهين-يرفض-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-لبلاده-1074737642.html
في اتصال هاتفي بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي... إيلي كوهين يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده
في اتصال هاتفي بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي... إيلي كوهين يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده
أجرى إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوروبي جوزيف بوريل، رافضا تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية لبلاده. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T15:33+0000
2023-03-14T15:33+0000
إسرائيل
العالم
الأخبار
الكنيست الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيلي كوهين أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي وأكد له رفض إسرائيل القوي لتدخل الاتحاد في السياسة الداخلية الإسرائيلية.وأوضح الموقع العبري أن الاتصال الهاتفي بين بوريل وكوهين جاء قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الخاصة للبرلمان الأوروبي والذي يناقش خلالها خطة الإصلاح القضائي لإسرائيل.وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددها إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230312/نتنياهو-ما-يهم-المعارضة-الإسرائيلية-هو-خلق-الفوضى-والإطاحة-بالحكومة-1074638456.html
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إسرائيل, العالم, الأخبار, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار الاتحاد الأوروبي
إسرائيل, العالم, الأخبار, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار الاتحاد الأوروبي

في اتصال هاتفي بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي... إيلي كوهين يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده

15:33 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
 وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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أجرى إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوروبي جوزيف بوريل، رافضا تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية لبلاده.
وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيلي كوهين أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي وأكد له رفض إسرائيل القوي لتدخل الاتحاد في السياسة الداخلية الإسرائيلية.
وأوضح الموقع العبري أن الاتصال الهاتفي بين بوريل وكوهين جاء قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الخاصة للبرلمان الأوروبي والذي يناقش خلالها خطة الإصلاح القضائي لإسرائيل.
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
نتنياهو: ما يهم المعارضة الإسرائيلية هو خلق الفوضى والإطاحة بالحكومة
12 مارس, 14:13 GMT
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددها إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي.
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