https://sputnikarabic.ae/20230314/قائد-القوات-البحرية-الإيرانية-أي-مشكلة-تتعرض-لها-سفننا-في-المنطقة-لن-تبقى-من-دون-رد-1074704155.html

قائد القوات البحرية الإيرانية: أي مشكلة تتعرض لها سفننا في المنطقة لن تبقى من دون رد

قائد القوات البحرية الإيرانية: أي مشكلة تتعرض لها سفننا في المنطقة لن تبقى من دون رد

حذرت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من أن "أي مشكلة تتعرض لها السفن الإيرانية في المنطقة، لن تبقى من دون رد". 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T07:00+0000

2023-03-14T07:00+0000

2023-03-14T07:00+0000

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وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن "سفينة الدعم العسكري "مهدوي" التي دخلت الخدمة مؤخرا مزودة بمسيرات انتحارية يصل مداها إلى 1300 كيلومتر"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأشار إلى أن "الحرس الثوري قام بتركيب صاروخ كوسار 200 الذي يبلغ مداه 10 كيلومترات، ليكون غطاء جويا لجميع السفن"، مؤكدا أن "سفن البحرية التابعة للحرس الثوري مزودة بصواريخ بطول 180 كيلو متر ويمكنها إطلاق هذه الصواريخ بسرعة 60 عقدة".وأضاف تنكسيري أن "غواصة الشهيد سليماني مجهزة أيضا بصاروخ نواب الذي يبلغ مداه 25 كيلومترا، متابعا: "تم أيضا نصب صواريخ صياد 3 التي يبلغ مداها 150 كيلومترا على عوامة الشهيد سليماني".وذكر أن "مدى صواريخ كروز المثبتة على سفينة الشهيد سليماني يبلغ 750 كلم"، مشيرا إلى أنه "سيتم تزويد جميع السفن بصواريخ يصل مداها إلى 140 كم في المستقبل القريب".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، "تسليم بحرية الحرس الثوري، زوارق جديدة عالية السرعة مزودة بصواريخ موجهة بالليزر ودفاع جوي".وأفادت وكالة "تسنيم الإيرانية"، بأن "المرحلة الثانية من تسليم معدات جديدة إلى بحرية الحرس الثوري جرت في 9 مارس/ آذار الجاري"، مشيرة إلى أنه "جرى تسليم زوارق جديدة عالية السرعة إلى البحرية التابعة للحرس الثوري، والتي كان لها تصميم مختلف عن السفن السابقة ومزودة بصواريخ موجهة بالليزر بدلاً من قاذفات الصواريخ".وأضافت الوكالة أنه تمت "إزاحة الستار أيضا عن جيل جديد من الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري المجهزة بصواريخ كروز المضادة للسفن بمدى 180 كيلومترا".وأكدت أنه، ولأول مرة، تم تسليم هذه القوات زورق "ذو الفقار" فائق السرعة القادر على إطلاق صواريخ "نواب" للدفاع الجوي، وبذلك أصبحت زوارق الحرس الثوري الأولى في العالم المزودة بصواريخ دفاع جوي.وكان الجيش الإيراني أعلن الاثنين الماضي، عن "اختبار ناجح لصاروخ باليستي يصل مداه إلى 1500 كيلومتر وقادر على تدمير أهداف بحرية متحركة".وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن "إيران وصلت إلى إنتاج صواريخ باليستية قادرة على تدمير الوحدات البحرية المتحركة على مسافة 1500 كيلومتر"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف باقري: أن "إيران بإنتاجها لهذا النوع من الصواريخ أصبحت إحدى الدول الثلاث التي لديها المعرفة بصناعة هذه الصواريخ"، مؤكدا أنه "من خلال امتلاك هذا النوع من الصواريخ، سيتم خلق أمن كبير في البحار المحيطة بنا بمسافة أكثر من ألف كيلومتر".وقال إن "هذا الصاروخ الباليستي يستهدف أهدافاً تتحرك من الفضاء بسرعة 8 ماخ ومداها 1500 كيلومتر ما يجعل حاملات الطائرات الأجنبية وأساطيل المعتدين غير آمنة".

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https://sputnikarabic.ae/20230304/الحرس-الثوري-الإيراني-عرضنا-قسما-قليلا-من-قدراتنا-كي-يطلع-أعداؤنا-عليها-حتى-لا-ينسوها-1074310137.html

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