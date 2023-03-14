https://sputnikarabic.ae/20230314/قناة-السويس-تسجل-إيرادات-أكثر-من-ملياري-دولار-مقارنة-بالفترة-نفسها-من-عام-2022-1074722008.html

قناة السويس تسجل إيرادات أكثر من ملياري دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022

قناة السويس تسجل إيرادات أكثر من ملياري دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022

سجلت قناة السويس المصرية، إيرادات بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.7 مليار دولار في نفس ‏الفترة من العام الماضي 2022.‏ 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T12:37+0000

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وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، إن "إيرادات قناة السويس بلغت 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022 - 2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك بالمقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري، نشر عبر حسابه على مواقع التواصل.وتابعت الوزيرة موضحة أن "تنامي هذه الحركة يرجع نتيجة السياسات التسويقية، التي انتهجتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة، مقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط، وتغير خريطة التجارة العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية".في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة في القناة سجلت، أمس الاثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية.وبيّن أن القناة "حققت أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، هو 107 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن، بحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس".وتابع مبينا أن "عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 56 سفينة، بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، بينما تعبر 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن".وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن "الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة، ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع "قناة السويس الجديدة"، الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة".

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