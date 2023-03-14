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https://sputnikarabic.ae/20230314/كوريا-الشمالية-تعلن-إطلاق-صاروخين-باليستيين-متوسطي-المدى-1074747360.html
كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى
كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى
أعلنت السلطات الكورية الشمالية عن إطلاق صاروخين متوسطي المدى، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T22:19+0000
2023-03-14T22:19+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء أن "كوريا الشمالية أعلنت أنها أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى (أرض - أرض) يوم الثلاثاء".وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم 13 مارس/آذار عن إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة يوم الأحد، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن الصاروخين المجنحين الاستراتيجيين أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان.يأتي هذا الإطلاق بعدما أعلنت بيونغ يانغ عن اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.وهذا الأسبوع، توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه، اليوم الأربعاء.وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ".والأسبوع الماضي، تفقد زعيم كوريا الشمالية "تدريبات هجومية على النيران" تحاكي هجومها على مطار العدو، في محاولة للتحقق من حالة الاستعداد "للحرب الفعلية" لجيشها.
https://sputnikarabic.ae/20230312/بعد-إعلان-واشنطن-وسيئول-بدء-مناورات-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخي-كروز-من-غواصة-1074650835.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى

22:19 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / STR
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أعلنت السلطات الكورية الشمالية عن إطلاق صاروخين متوسطي المدى، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء أن "كوريا الشمالية أعلنت أنها أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى (أرض - أرض) يوم الثلاثاء".
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
وكالة: صاروخا كوريا الشمالية أصابا الهدف بدقة
12 مارس, 22:19 GMT
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم 13 مارس/آذار عن إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة يوم الأحد، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن الصاروخين المجنحين الاستراتيجيين أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان.
يأتي هذا الإطلاق بعدما أعلنت بيونغ يانغ عن اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.
وهذا الأسبوع، توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه، اليوم الأربعاء.
وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ".
والأسبوع الماضي، تفقد زعيم كوريا الشمالية "تدريبات هجومية على النيران" تحاكي هجومها على مطار العدو، في محاولة للتحقق من حالة الاستعداد "للحرب الفعلية" لجيشها.
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