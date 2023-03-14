https://sputnikarabic.ae/20230314/لافروف-يشارك-في-المؤتمر-التأسيسي-لحركة-محبو-روسيا-بحضور-40-دولة-1074707279.html
لافروف يشارك في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبو روسيا" بحضور 40 دولة
لافروف يشارك في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبو روسيا" بحضور 40 دولة
شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء 14 مارس/آذار، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للحركة الدولية "محبو روسيا" التي عقدت في العصمة... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T08:42+0000
2023-03-14T08:42+0000
2023-03-14T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في كلمة ألقها خلال الافتتاح، أن قيام الأنجلوسكسون بتعزيز البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" باتجاه آسيا، هو محاولة من هذا الحلف لمواجهة دول المنطقة لسنوات عديدة قادمة.وقال لافروف، إن "العالم الأنجلوساكسوني مع إنشاء هياكل لتكتلات مثل أوكوس (AUKUS)، ومع تعزيز البنية التحتية العسكرية للناتو في آسيا، يقدم محاولة جادة للمواجهة لسنوات عديدة".ويجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في موسكو، للمشاركة في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، حسبما صرح به منظمو المؤتمر لوكالة "سبوتنيك".وأضاف أحد منظمي المؤتمر، أن الحركة الدولية لمحبي روسيا مهمتها توحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، الذين "يجمعهم الإعجاب بروسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".وفقًا لمنظمي المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، سيكون من بين ضيوف المؤتمر ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا.ومن المنتظر أن يلقي كلمات في المؤتمر: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس الشعب الروسي ورئيس مجموعة شركات "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف، وستيفن سيغال، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230314/ممثلو-أكثر-من-40-دولة-يجتمعون-بموسكو-في-المؤتمر-التأسيسي-لحركة-محبي-روسيا-الدولية-1074701547.html
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لافروف يلقي كلمة ترحيب في افتتاح المؤتمر التأسيسي للحركة الروسية الدولية "محبو روسيا"
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للحركة الدولية للروس في موسكو، اليوم الثلاثاء 14 مارس/آذار.
2023-03-14T08:42+0000
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روسيا, حصري
لافروف يشارك في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبو روسيا" بحضور 40 دولة
08:42 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
حصري
شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء 14 مارس/آذار، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للحركة الدولية "محبو روسيا" التي عقدت في العصمة الروسية موسكو، بحضور ممثلي أكثر من 40 دولة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في كلمة ألقها خلال الافتتاح، أن قيام الأنجلوسكسون بتعزيز البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" باتجاه آسيا، هو محاولة من هذا الحلف لمواجهة دول المنطقة لسنوات عديدة قادمة.
وقال لافروف، إن "العالم الأنجلوساكسوني مع إنشاء هياكل لتكتلات مثل أوكوس (AUKUS)، ومع تعزيز البنية التحتية العسكرية للناتو في آسيا، يقدم محاولة جادة للمواجهة لسنوات عديدة".
ويجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في موسكو، للمشاركة في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا
، حسبما صرح به منظمو المؤتمر لوكالة "سبوتنيك".
وقال ممثل عن المنظمين للوكالة: "حتى في الدول الغربية اليوم، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يخشون تسمية أنفسهم بـ"محبو روسيا". أولئك الذين يحبون بلادنا وتاريخها وثقافتها بصدق، والذين يتضامنون مع روسيا في نضالها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على احترام القيم التقليدية للدول وشعوبها. بالتحديد، هؤلاء الناس هم الذين سيجتمعون في موسكو يوم 14 آذار/مارس لحضور مؤتمر الحركة الدولية لمحبي روسيا. هذا اجتماع تأسيسي".
وأضاف أحد منظمي المؤتمر، أن الحركة الدولية لمحبي روسيا مهمتها توحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، الذين "يجمعهم الإعجاب بروسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".
وفقًا لمنظمي المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا
، سيكون من بين ضيوف المؤتمر ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا.
ومن المنتظر أن يلقي كلمات في المؤتمر: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس الشعب الروسي ورئيس مجموعة شركات "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف، وستيفن سيغال، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة واليابان.