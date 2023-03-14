https://sputnikarabic.ae/20230314/مجلس-الأمن-يستمع-إلى-فيشينسكي-حول-رهاب-روسيا-1074738485.html

مجلس الأمن يستمع إلى فيشينسكي حول "رهاب روسيا"

مجلس الأمن يستمع إلى فيشينسكي حول "رهاب روسيا"

تحدث المدير التنفيذي في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، كيريل فيشينسكي، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مظاهر الخوف من روسيا في تصرفات سلطات... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T16:19+0000

2023-03-14T16:19+0000

2023-03-14T16:19+0000

روسيا

العالم

مجلس الامن

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104105/16/1041051677_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79a0b39b016943dab536f1cd7ce19dce.jpg

واستذكر فيشينسكي في حديثه، اليوم الثلاثاء، الطبيب الأوكراني غينادي دروزينكو رئيس مشروع "المستشفى المتنقل" الأوكراني، إذ أنه دعا على الهواء عبر قناة تلفزيونية أوكرانية، إلى "إخصاء أسرى الحرب الروس"، واصفا إياهم بـأنهم "صراصير وليسوا بشرا".وتابع فيشينسكي: "أن الصحفي في القناة "24" فخر الدين شرف على الهواء دعا إلى" قمع الروس" من خلال تدمير عائلاتهم وأطفالهم".كما أشار إلى مقطع فيديو ظهر في أوكرانيا في ذلك الوقت مع ما يسمى بالإعلان الاجتماعي، حيث قطعت فتاة ترتدي قميصا أوكرانيا وإكليلا من الزهور حلق جندي روسي بمنجل وهي تقول "الآن نجمع حصادنا الدموي. الموت ينتظركم جميعا!".وشدد فيشينسكي على أن هذه التصريحات يتم تنفيذها اليوم عمليا، وهذا واضح من حقائق إعدام أسرى الحرب الروس، ونتائج المعاملة اللاإنسانية لهم في الأسر، بالطريقة التي يتم بها قصف المدنيين في دونباس".وأشار إلى أن هذه الأكاذيب ضد الروس يجب أن تسبب العداء والكراهية الصريحة تجاه روسيا وسكانها وتصبح أداة لإيقاظ وتشكيل الرهاب الروسي ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضا في بلدان أخرى.وأضاف فيشينسكي أن رئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي، أقر بأن "رهاب روسيا" أصبح سائدا بالفعل اليوم.في السنوات الأخيرة، دعمت السلطات في أوكرانيا سياسة "رهاب روسيا"، وحظرت على نطاق واسع استخدام اللغة الروسية.وقال وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف، إن كييف تستخدم نظام التعليم للتحريض على الكراهية العرقية، وشدد على أن تحليل الكتب المدرسية الأوكرانية أظهر تشويها مطلقا للحقائق وفرض رهاب روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230314/عيد-ميلاد-مارات-قاسم-صحفي-معتقل-في-شباك-الغرب-المطلة-على-البلطيق-1074735264.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, مجلس الامن, أخبار أوكرانيا