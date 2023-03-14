https://sputnikarabic.ae/20230314/مجلس-الوزراء-السعودي-يعرب-عن-أمله-في-مواصلة-الحوار-البناء-مع-إيران-1074742044.html
مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران
مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران
أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T17:51+0000
2023-03-14T17:51+0000
2023-03-14T17:51+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأعرب مجلس الوزراء السعودي "عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء؛ وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي".وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230311/ما-علاقة-العراق-وسلطنة-عمان-بالتوافق-السعودي-الإيراني؟-1074615427.html
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إيران, السعودية, العالم العربي, الصين, الأخبار
إيران, السعودية, العالم العربي, الصين, الأخبار
مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران
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أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي، برعاية صينية.
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين
من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي "عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء؛ وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية
بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.