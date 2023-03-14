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https://sputnikarabic.ae/20230314/محاكمة-كبرى-لشركات-التأمين-البريطانية-1074705163.html
"محاكمة كبرى" لشركات التأمين البريطانية
"محاكمة كبرى" لشركات التأمين البريطانية
ستواجه شركات التأمين "محاكمة كبرى" في المحكمة العليا بلندن في عام 2024 بسبب رفضها دفع مليارات الدولارات كتعويض لشركات تأجير طائرات بقيت طائراتها في روسيا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T07:42+0000
2023-03-14T07:42+0000
اقتصاد
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بحسب مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن المؤجرين طالبوا بإعادة الطائرات لكن شركات الطيران لم تلتزم بالمتطلبات وأعادت تسجيل الطائرات واستمرت في استخدامها، في الوقت نفسه، أصرت شركات التأمين على أن مصادرة الطائرة لا تعتبر خسارة بموجب شروط التأمين، وبالتالي رفضت الدفع.وقرر القاضي كريستوفر بوتشر دمج القضايا في محاكمة واحدة كبيرة، مما "يوفر قدرا كبيرا من الوقت"، في وقت قوبل فيه هذا القرار بردود فعل مختلفة.ووصف مارك هوارد، المتحدث باسم "AerCap"، المحاكمة المشتركة المزمعة بأنها "كابوس إجرائي"، قائلاً: "إن المؤجر يريد حل القضية في أقرب وقت ممكن. وتشير الأدلة إلى أننا خسرنا إما مليار دولار أو 3 مليارات دولار من جيبنا الخاص، وهذا مبلغ هائل من المال".وأيّد في الوقت ذاته دمح القضايا في محاكمة واحدة، مشيرا لتشابه في الادعاءات.
https://sputnikarabic.ae/20210711/8-شركات-تأمين-عالمية-تشكل-تحالفًا-ضد-الاحتباس-الحراري-1049536871.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

"محاكمة كبرى" لشركات التأمين البريطانية

07:42 GMT 14.03.2023
© AP Photo / Michael Probstطائرة على خلفية بدر عملاق في مطار فرانكفورت، ألمانيا 9 مارس 2020
طائرة على خلفية بدر عملاق في مطار فرانكفورت، ألمانيا 9 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Michael Probst
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ستواجه شركات التأمين "محاكمة كبرى" في المحكمة العليا بلندن في عام 2024 بسبب رفضها دفع مليارات الدولارات كتعويض لشركات تأجير طائرات بقيت طائراتها في روسيا.
بحسب مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن المؤجرين طالبوا بإعادة الطائرات لكن شركات الطيران لم تلتزم بالمتطلبات وأعادت تسجيل الطائرات واستمرت في استخدامها، في الوقت نفسه، أصرت شركات التأمين على أن مصادرة الطائرة لا تعتبر خسارة بموجب شروط التأمين، وبالتالي رفضت الدفع.

ورفعت شركة "AerCap" المؤجرة دعوى قضائية بقيمة 3.5 مليار دولار بحق 116 طائرة و23 محركًا، والمتهمون هم شركات "AIG" و"Fidelis" و"Lloyd's of London". كما قامت الشركة بتأمين الطائرات ضد الخسائر من "مخاطر الحرب" بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وقرر القاضي كريستوفر بوتشر دمج القضايا في محاكمة واحدة كبيرة، مما "يوفر قدرا كبيرا من الوقت"، في وقت قوبل فيه هذا القرار بردود فعل مختلفة.
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ووصف مارك هوارد، المتحدث باسم "AerCap"، المحاكمة المشتركة المزمعة بأنها "كابوس إجرائي"، قائلاً: "إن المؤجر يريد حل القضية في أقرب وقت ممكن. وتشير الأدلة إلى أننا خسرنا إما مليار دولار أو 3 مليارات دولار من جيبنا الخاص، وهذا مبلغ هائل من المال".
وأيّد في الوقت ذاته دمح القضايا في محاكمة واحدة، مشيرا لتشابه في الادعاءات.
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