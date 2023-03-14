https://sputnikarabic.ae/20230314/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-حربية-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-فوق-دونيتسك--1074729291.html

مقاتلة روسية تسقط طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق دونيتسك

مقاتلة روسية تسقط طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" بالقرب من منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T13:17+0000

2023-03-14T13:17+0000

2023-03-14T13:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرةً من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من منطفة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، وثلاث سيارات، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا" ومدفع "إم تي-12" مضادا للدبابات.وتم تحييد أكثر من 95 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك آب، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر "دي 20".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطفة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "أكاسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230314/المدفعية-الروسية-تستهدف-اللواء-124-الأوكراني-على-ضفة-نهر-دنيبر-1074719129.html

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