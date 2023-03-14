https://sputnikarabic.ae/20230314/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-حربية-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-فوق-دونيتسك--1074729291.html
مقاتلة روسية تسقط طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق دونيتسك
مقاتلة روسية تسقط طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" بالقرب من منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T13:17+0000
2023-03-14T13:17+0000
2023-03-14T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرةً من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من منطفة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، وثلاث سيارات، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا" ومدفع "إم تي-12" مضادا للدبابات.وتم تحييد أكثر من 95 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك آب، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر "دي 20".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطفة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "أكاسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230314/المدفعية-الروسية-تستهدف-اللواء-124-الأوكراني-على-ضفة-نهر-دنيبر-1074719129.html
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روسيا
مقاتلة روسية تسقط طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق دونيتسك
13:17 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" بالقرب من منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرةً من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من منطفة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، وثلاث سيارات، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "غفوزديكا" ومدفع "إم تي-12" مضادا للدبابات.
وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، هزمت الإجراءات النشطة لمجموعة قوات "الوسط" ونيران المدفعية القوى العاملة للعدو ومعداته في منطقتي يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحييد أكثر من 95 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك آب، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".
وأضاف البيان في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة لوحدات تجمع القوات "الجنوبية"، تم تحييد ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا، وثلاث دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات صغيرة، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20"، ومدفعا مضادا للدبابات من طراز "إم تي 12"، بالإضافة إلى نظامين مدفعيين أمريكيين الصنع من طراز "إم 777" في مناطق زاليزنيانسكوي وكراسنوي وتونينكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع البيان في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر "دي 20".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطفة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "أكاسيا".