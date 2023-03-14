https://sputnikarabic.ae/20230314/ملك-المغرب-يعلن-ترشح-بلاده-لتنظيم-كأس-العالم-2030-مع-إسبانيا-والبرتغال-1074744586.html
ملك المغرب يعلن ترشح بلاده لتنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال
ملك المغرب يعلن ترشح بلاده لتنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عن ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T19:36+0000
2023-03-14T19:36+0000
2023-03-14T19:36+0000
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وحسب موقع "هيسبريس"، جاء ذلك خلال تسلم المغرب جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في رواندا.وقال الملك في رسالة تلاها وزير الرياضة المغربي شكيب بنموسى، "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".وكان من المقرر أن يكون ملف تنظيم كأس العالم 2030، بين البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا، ولكن نظرا للأزمة الأوكرانية، قررت أوكرنيا الانسحاب من تنظيم الحدث العالمي.يذكر أن النسخة القادمة من كأس العالم 2026، ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك لأول مرة في شكلها الجديد.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد وافق، على صيغة مونديال 2026 بالنظام الجديد بـ 12 مجموعة مكونة من 4 فرق، أي بمشاركة 48 منتخبًا وطنيًا وذلك للمرة الأولى بتاريخ المسابقة بدلا من 32 فريقا.وفقا للنظام الجديد، الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعة، وكذلك أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث، ستتأهل إلى نهائيات 1/16 من كأس العالم.وبالتالي، سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 80، والتي كان يمكن لعبها في إطار نظام بـ16 مجموعة مكونة من 3 فرق.
https://sputnikarabic.ae/20230314/فيفا-يوافق-على-نظام-كأس-العالم-2026-بمشاركة-48-منتخبا-وطنيا-1074732669.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
رياضة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
ملك المغرب يعلن ترشح بلاده لتنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال
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أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عن ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
وحسب موقع
"هيسبريس"، جاء ذلك خلال تسلم المغرب جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في رواندا.
وقال الملك في رسالة تلاها وزير الرياضة المغربي شكيب بنموسى، "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".
وكان من المقرر أن يكون ملف تنظيم كأس العالم 2030
، بين البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا، ولكن نظرا للأزمة الأوكرانية، قررت أوكرنيا الانسحاب من تنظيم الحدث العالمي.
يذكر أن النسخة القادمة من كأس العالم 2026، ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك لأول مرة في شكلها الجديد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد وافق، على صيغة مونديال 2026 بالنظام الجديد
بـ 12 مجموعة مكونة من 4 فرق، أي بمشاركة 48 منتخبًا وطنيًا وذلك للمرة الأولى بتاريخ المسابقة بدلا من 32 فريقا.
وفقا للنظام الجديد، الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعة، وكذلك أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث، ستتأهل إلى نهائيات 1/16 من كأس العالم.
وبالتالي، سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 80، والتي كان يمكن لعبها في إطار نظام بـ16 مجموعة مكونة من 3 فرق.