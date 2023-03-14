https://sputnikarabic.ae/20230314/موسكو-نراهن-على-مشاركة-معظم-الدول-الأفريقية-في-قمة-روسيا-أفريقيا-رغم-تهديد-الغرب-لها-1074737833.html
موسكو: نراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في قمة "روسيا-أفريقيا" رغم تهديد الغرب
موسكو: نراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في قمة "روسيا-أفريقيا" رغم تهديد الغرب
قال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أوزيروف، إن موسكو تراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T15:39+0000
2023-03-14T15:39+0000
2023-03-14T15:40+0000
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جاء ذلك في تصريح له خلال المنتدى الدولي "روسيا-أفريقيا...التعاون وسيلة للتنمية المستدامة"، اليوم الثلاثاء.وأضاف أوزيروف "مقتنعون بأن معظم قادة الدول سوف يتجاهلون تلك التهديدات المكشوفة والابتزاز الصريح من جانب الدول الغربية التي تطالب الدول الأفريقية بوقف التعاون مع روسيا".وتابع "نحن على يقين من أنه لن يخاف أحد. لماذا؟ لأن هناك طلبا كبيرا للتعاون من الجانبين، الروسي والأفريقي، وهناك مصالح مشتركة بيننا".وأوضح أن"عندما يستخدم الغرب ذرائع سياسية للحد من التعاون بين الدول الأفريقية وروسيا، فإنه يسعى لتحقيق أهداف اقتصادية براغماتية - فهو يطرد روسيا من الأسواق الأفريقية أو يمنعها من دخول هذه الأسواق من أجل الحفاظ على احتكارها كهيمنة سياسية واقتصادية"، مؤكدا أن روسيا تقدم شراكة متساوية للدول الأفريقية.وأشار إلى أنه خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية، سيتم اعتماد إعلان سياسي وخطة عمل مشتركة لضمان هذه الشراكة".يذكر أن القمة الروسية الأفريقية الأولى عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في سوتشي. ومن المقرر عقد القمة الثانية في تموز/يوليو 2023 في مدينة سان بطرسبورغ.
https://sputnikarabic.ae/20230220/فاينانشيال-تايمز-الغرب-فشل-في-إقناع-أفريقيا-بـالتهديد-الذي-تشكله-روسيا-1073738439.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
موسكو: نراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في قمة "روسيا-أفريقيا" رغم تهديد الغرب
15:39 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 15:40 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
قال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أوزيروف، إن موسكو تراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في قمة "روسيا-أفريقيا"، رغم تهديدات الدول الغربية لهذه الدول لوقف التعاون مع روسيا.
جاء ذلك في تصريح له خلال المنتدى الدولي "روسيا-أفريقيا...التعاون وسيلة للتنمية المستدامة"، اليوم الثلاثاء.
وأضاف
أوزيروف "مقتنعون بأن معظم قادة الدول سوف يتجاهلون تلك التهديدات المكشوفة والابتزاز الصريح من جانب الدول الغربية التي تطالب الدول الأفريقية بوقف التعاون مع روسيا".
وتابع "نحن على يقين من أنه لن يخاف أحد. لماذا؟ لأن هناك طلبا كبيرا للتعاون من الجانبين، الروسي والأفريقي، وهناك مصالح مشتركة بيننا".
وأوضح أن"عندما يستخدم الغرب ذرائع سياسية للحد من التعاون بين الدول الأفريقية وروسيا
، فإنه يسعى لتحقيق أهداف اقتصادية براغماتية - فهو يطرد روسيا من الأسواق الأفريقية أو يمنعها من دخول هذه الأسواق من أجل الحفاظ على احتكارها كهيمنة سياسية واقتصادية"، مؤكدا أن روسيا تقدم شراكة متساوية للدول الأفريقية.
وأشار إلى أنه خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية، سيتم اعتماد إعلان سياسي وخطة عمل مشتركة لضمان هذه الشراكة
".
يذكر أن القمة الروسية الأفريقية الأولى عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في سوتشي. ومن المقرر عقد القمة الثانية في تموز/يوليو 2023 في مدينة سان بطرسبورغ.