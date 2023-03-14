https://sputnikarabic.ae/20230314/وزير-الخارجية-التركي-يجري-مباحثات-مع-نظيره-اليوناني-بشأن-قضايا-قنصلية-1074733655.html
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره اليوناني بشأن قضايا قنصلية
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره اليوناني بشأن قضايا قنصلية
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T14:35+0000
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وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي القضايا القنصلية، بحسب وكالة "الأناضول".كما ناقش الوزير التركي مع نظيره اليوناني قضية إعادة مواطن يوناني مسجون في تركيا.وكان وزير الخارجية التركي قد أعلن في فبراير/ شباط ضرورة تطبيع العلاقات بين بلاده واليونان، مؤكدا أن مساعي البلدين ستستمر في سبيل تحقيق ذلك.ورغم التوترات السياسية الكبيرة بين أثينا وأنقرة على خلفية قضايا عدة، إلا أن السلطات اليونانية أرسلت فريق إنقاذ إلى تركيا، للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال.وتركيا واليونان على خلاف منذ عقود الأمر الذي هدد بنشوب نزاع مسلح عدة مرات منذ عام 2020.وتشمل القضايا المتنازع عليها المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في منطقة بحر إيجه، والانقسام اليوناني التركي في قبرص، وترسيم الحدود البحرية.اتهمت تركيا اليونان مرارا بنشر أسلحة في جزر بحر إيجة في انتهاك لمعاهدة لوزان الموقعة في عام 1923.في أواخر أغسطس/ آب الماضي، اندلعت جولة جديدة من التوترات عندما زُعم أن اليونان استخدمت أنظمة الدفاع الجوي "إس 300" لإغلاق الرادار لمقاتلات "إف-16" التابعة للقوات الجوية التركية أثناء أداء مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس.نفت وزارة الدفاع اليونانية مزاعم تركيا بأن أثينا نشرت أنظمة "إس -300" في جزيرة كريت ضد مقاتلات "إف -16" التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/مولود-أوغلو-نشكر-إيران-على-تقديم-الإغاثة-لضحايا-الزلزال-1074484858.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره اليوناني بشأن قضايا قنصلية
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي القضايا القنصلية، بحسب وكالة
"الأناضول".
كما ناقش الوزير التركي مع نظيره اليوناني قضية إعادة مواطن يوناني مسجون في تركيا.
وكان وزير الخارجية التركي
قد أعلن في فبراير/ شباط ضرورة تطبيع العلاقات بين بلاده واليونان، مؤكدا أن مساعي البلدين ستستمر في سبيل تحقيق ذلك.
ورغم التوترات السياسية الكبيرة بين أثينا وأنقرة على خلفية قضايا عدة، إلا أن السلطات اليونانية أرسلت فريق إنقاذ إلى تركيا، للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال.
وتركيا واليونان على خلاف منذ عقود الأمر الذي هدد بنشوب نزاع مسلح عدة مرات منذ عام 2020.
وتشمل القضايا المتنازع عليها المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في منطقة بحر إيجه، والانقسام اليوناني التركي في قبرص، وترسيم الحدود البحرية.
اتهمت تركيا اليونان
مرارا بنشر أسلحة في جزر بحر إيجة في انتهاك لمعاهدة لوزان الموقعة في عام 1923.
في أواخر أغسطس/ آب الماضي، اندلعت جولة جديدة من التوترات عندما زُعم أن اليونان استخدمت أنظمة الدفاع الجوي "إس 300" لإغلاق الرادار لمقاتلات "إف-16" التابعة للقوات الجوية التركية أثناء أداء مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس.
نفت وزارة الدفاع اليونانية مزاعم تركيا بأن أثينا نشرت أنظمة "إس -300" في جزيرة كريت ضد مقاتلات "إف -16" التركية.