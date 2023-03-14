https://sputnikarabic.ae/20230314/وزير-الرياضة-السعودي-نسعى-مع-الأندية-لجلب-أفضل-اللاعبين-والدعم-للجميع-1074731892.html
وزير الرياضة السعودي: نسعى مع الأندية لجلب أفضل اللاعبين والدعم للجميع
وزير الرياضة السعودي: نسعى مع الأندية لجلب أفضل اللاعبين والدعم للجميع
نفى وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن يكون دعم الأندية السعودية محصورا على ناد بعينه، مؤكدًا أن هناك "طريقة معينة" لجلب أفضل اللاعبين سيتم... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T14:08+0000
2023-03-14T14:08+0000
2023-03-14T14:08+0000
مجتمع
الأخبار
منوعات
رياضة
ليونيل ميسي
السعودية
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وشدد الفيصل في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، على أن وزارته تسعى "لتطوير الأندية وتفادي كل ما يسيء لسمعة الرياضة السعودية".وقال إن استراتيجية دعم الأندية بدأت منذ 3 سنوات تقريبا، وهي استراتيجية طويلة المدى "من أجل الاستمرار في جلب ما هو أفضل لهذه الأندية من ناحية لاعبين وفنيين وإداريين ولخلق منتج هو الدوري السعودي على أكمل وجه".وكشف وزير الرياضة السعودي أن هناك العديد من الجهات التي تتعاون في موضوع جلب اللاعبين بما في ذلك اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة والأندية، ورابطة المحترفين ورابطة الدرجة الأولى وباقي الروابط الموجودة في الاتحاد.وتابع وزير الرياضة السعودي: "هدفنا هو خلق منظومة متكاملة وأن ننمي قطاع الرياضة على أكمل وجه لكي يكون له المردود الذي يستحقه من ناحية الدعم الذي نلقاه اليوم من قيادتنا الكريمة، وليعكس واقع الرياضة في المملكة العربية السعودية".وقال إنه في ظل الدعم الكبير من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرياضة السعودية "لن نتوقف عند استضافة كأس العالم للأندية هذا العام وكأس آسيا 2027".ويضم الدوري السعودي عددا من اللاعبين الأجانب، أبرزهم كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ورومارينيو نجم اتحاد جدة، ولاعب الهلال النيجيري أوديون إيغالو، والإسباني سانتي مينا لاعب الشباب، و المغربي مراد باتنا لاعب نادي الفتح.وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل في مفاوضات بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، الإسباني، فإن "الهلال، بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعرض عليه الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو".وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن "ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الجاري، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا".ويحصل كريستيانو رونالدو مع النصر على 200 مليون يورو سنويا.وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/انتقال-ميسي-إلى-الهلال-السعودي-البرغوث-يشترط-600-مليون-يورو-سنويا-1074728471.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, منوعات, رياضة, ليونيل ميسي, السعودية, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
الأخبار, منوعات, رياضة, ليونيل ميسي, السعودية, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
وزير الرياضة السعودي: نسعى مع الأندية لجلب أفضل اللاعبين والدعم للجميع
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نفى وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن يكون دعم الأندية السعودية محصورا على ناد بعينه، مؤكدًا أن هناك "طريقة معينة" لجلب أفضل اللاعبين سيتم الإعلان عنها "بعد الانتهاء من حوكمتها".
وشدد الفيصل في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، على أن وزارته تسعى "لتطوير الأندية وتفادي كل ما يسيء لسمعة الرياضة السعودية".
وقال إن استراتيجية دعم الأندية بدأت منذ 3 سنوات تقريبا، وهي استراتيجية طويلة المدى "من أجل الاستمرار في جلب ما هو أفضل لهذه الأندية من ناحية لاعبين وفنيين وإداريين ولخلق منتج هو الدوري السعودي على أكمل وجه".
وكشف وزير الرياضة السعودي
أن هناك العديد من الجهات التي تتعاون في موضوع جلب اللاعبين بما في ذلك اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة والأندية، ورابطة المحترفين ورابطة الدرجة الأولى وباقي الروابط الموجودة في الاتحاد.
وتابع وزير الرياضة السعودي: "هدفنا هو خلق منظومة متكاملة وأن ننمي قطاع الرياضة على أكمل وجه لكي يكون له المردود الذي يستحقه من ناحية الدعم الذي نلقاه اليوم من قيادتنا الكريمة، وليعكس واقع الرياضة في المملكة العربية السعودية".
وشدد على أن "الدعم ليس استثنائيا لناد على ناد، فالدعم للجميع، ونسعى مع الأندية لجلب أفضل اللاعبين لها، بطريقة معينة وآلية معينة، والأندية تعرف تلك التفاصيل وعندما ننتهي من حوكمتها سيتم الإعلان عنها".
وقال إنه في ظل الدعم الكبير من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرياضة السعودية "لن نتوقف عند استضافة كأس العالم للأندية هذا العام وكأس آسيا 2027".
ويضم الدوري السعودي عددا من اللاعبين الأجانب، أبرزهم كريستيانو رونالدو
لاعب النصر، ورومارينيو نجم اتحاد جدة، ولاعب الهلال النيجيري أوديون إيغالو، والإسباني سانتي مينا لاعب الشباب، و المغربي مراد باتنا لاعب نادي الفتح.
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل في مفاوضات بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، الإسباني، فإن "الهلال، بدأ مفاوضات ضم ميسي
في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعرض عليه الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو".
وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن "ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الجاري، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا".
ويحصل كريستيانو رونالدو مع النصر
على 200 مليون يورو سنويا.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة الطرفين.