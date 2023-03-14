يختان لصدام حسين شاهدان على ما حدث في العراق بعد الغزو الأمريكي... صور
11:45 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / Hussein Falehصورة تم التقاطها عند شروق الشمس في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 تُظهر "بصرة بريز" (نسيم البصرة) البالغ ارتفاعه 82م، وهو يخت خاص للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسى في ممر شط العرب المائي قبالة مدينة العراق الجنوبية. البصرة.
© AFP 2023 / Hussein Faleh
ما زال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وحياته مادة مغرية لوسائل الإعلام الأجنبية رغم مرور أكثر من 20 عاما على سقوط نظامه جراء الغزو الأمريكي، و16 عاما على إعدامه.
اليختان اسمهما "المنصور" و"نسيم البصرة" ويفصل بينهما نحو 500 متر فقط ، "المنصور" أصابته غارات الطائرات الأمريكية في عام 2003، و"نسيم البصرة" وضع تحت تصرف مركز دراسات بحرية.
In Iraq, Saddam's ageing superyachts attest to legacy of excess, war.— AFP News Agency (@AFP) March 14, 2023
Frozen in time for 20 years, two superyachts lie at the confluence of Iraq's Tigris and Euphrates rivers, bearing witness to the false glories of former dictator Saddam Husseinhttps://t.co/CjRbHf5YxJ pic.twitter.com/bugEKIjilU
يخت "نسيم البصرة " لم يبحر به صدام حسين أبدا، وبني في حوض بناء سفن في الدنمارك في عام 1981، أثناء حرب العراق مع إيران. وكان آخر محطة له قبل العراق، منتجع نيس الفرنسي، حيث استولت عليه محكمة وإعادته إلى السلطات العراقية، بعد معركة قضائية طويلة في عام 2010، وظل في الخارج ثلاثة عقود، والآن يرسو في ميناء البصرة وسبق وطرحته الحكومة للبيع مقابل 30 مليون دولار، لكنها أخفقت في إيجاد مشتر له.
© AP Photo / Nabil al-Juraniتظهر هذه الصورة الجوية هيكل يخت "المنصور|، اليخت الخاص للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في ممر شط العرب المائي في البصرة، العراق، 24 فبراير 2023.
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© AP Photo / Nabil al-Jurani
تظهر هذه الصورة الجوية هيكل يخت "المنصور|، اليخت الخاص للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في ممر شط العرب المائي في البصرة، العراق، 24 فبراير 2023.
© AFP 2023 / Simon Walker/MOD POOLيخت "المنصور" - الخاص برئيس العراق الراحل صدام حسين، بعد تعرضه لقصف شديد من قبل القوات البريطانية لكن لا يزال طافيا، بالقرب من وسط البصرة، 10 أبريل 2003. تعرض اليخت، الذي يبلغ طوله 122م تقريبًا، له القدرة على استيعاب حوالي 200 شخص،
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© AFP 2023 / Simon Walker/MOD POOL
يخت "المنصور" - الخاص برئيس العراق الراحل صدام حسين، بعد تعرضه لقصف شديد من قبل القوات البريطانية لكن لا يزال طافيا، بالقرب من وسط البصرة، 10 أبريل 2003. تعرض اليخت، الذي يبلغ طوله 122م تقريبًا، له القدرة على استيعاب حوالي 200 شخص،
© AP Photo / Lionel Cironneau / يخت صدام حسين، الذي يبلغ طوله 82 مترا
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© AP Photo / Lionel Cironneau /
يخت صدام حسين، الذي يبلغ طوله 82 مترا
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© AP Photo / Nabil al-Jurani
تظهر هذه الصورة الجوية هيكل يخت "المنصور|، اليخت الخاص للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في ممر شط العرب المائي في البصرة، العراق، 24 فبراير 2023.
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© AFP 2023 / Simon Walker/MOD POOL
يخت "المنصور" - الخاص برئيس العراق الراحل صدام حسين، بعد تعرضه لقصف شديد من قبل القوات البريطانية لكن لا يزال طافيا، بالقرب من وسط البصرة، 10 أبريل 2003. تعرض اليخت، الذي يبلغ طوله 122م تقريبًا، له القدرة على استيعاب حوالي 200 شخص،
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© AP Photo / Lionel Cironneau /
يخت صدام حسين، الذي يبلغ طوله 82 مترا
ويبلغ طول اليخت 82 متراً ويحتوي على جناح رئاسي وغرف طعام ونوم وكذلك 17 غرفة ضيوف و 18 مقصورة للطاقم وعيادة طبية فضلاً عن حمام ذي حواف ذهبية، ومهبط للمروحيات. فيه كذلك ممر سري يقود نحو غواصة، يسمح بالفرار في حال وقوع خطر، كما دون على لوحة معلومات.
وحاولت الحكومات العراقية البحث عن طريقة لاستغلاله، حيث جرى استغلاله كفندق ومرفق ترفيه للمرشدين البحريين في ميناء البصرة، وفي 2014، تم منحه لجامعة البصرة، وقال رئيس الجامعة سعد شاهين حمادي في تصريحات سابقة له إن اليخت "يعد مركزاً علمياً لإجراءِ البحوث المتعلقة بالأبحاثِ البحرية وتم تطويره ليحتوي على مختبرات علمية".
يخت المنصور الرئاسي سيكون ضمن القطع البحرية المشمولة بحملة الرفع التي تعتزم شركة الموانئ تنفيذها.— Basra Today (@basratoday__1) July 21, 2021
اليخت الفخم سابقاً تم بناءه في ترسانة Finnish Wärtsilä الفنلندية عام 1983 بطول 120 متر و عرض 17.5 متر وغاطس 5.5 متر و قدرة حصانية 28000 بتكلفة بلغت 25 مليون باوند انكليزي.
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وأشار إلى أن اليخت "يحتوي أيضا على أجهزة للتحاليل ومجاهر الكترونية ومواد مختبرية أخرى"، ويعمل فيه عشرات الباحثين من حملة الشهادات العليا.
21 مايو 2019, 15:29 GMT
وأثناء بطولة خليجي 25، تم افتتاحه أمام ضيوف وزوار البطولة من العراقيين والعرب.
أما يخت "المنصور" فكان حظه عاثرا، ففشلت محاولات إنقاذه عندما أمر صدام بأن يغادر اليخت ميناء أم قصر، أكبر ميناء عراقي على مشارف البصرة، في 2003 حيث كان يرسو ويتوجه إلى ميناء البصرة، وتعرض للقصف الأمريكي وقت الغزو، وغرق في ممر شط العرب المائي الذي يمر عبر البصرة، وتعرض للنهب والسرقة.