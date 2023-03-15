https://sputnikarabic.ae/20230315/أردوغان-يؤكد-التزام-بلاده-بتعهدها-فيما-يتعلق-بانضمام-فنلندا-للناتو-1074781353.html

أردوغان يؤكد التزام بلاده بتعهدها فيما يتعلق بانضمام فنلندا للناتو

أردوغان يؤكد التزام بلاده بتعهدها فيما يتعلق بانضمام فنلندا للناتو

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التزام بلاده "بما يقع على عاتقها فيما يخص عضوية فنلندا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنها ستفي بتعهداتها". 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T15:28+0000

2023-03-15T15:28+0000

2023-03-15T15:28+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، في أعقاب خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، في البرلمان، شدد خلالها على أن نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، سيزور تركيا يوم الجمعة المقبل.وأوضح أردوغان أن تركيا ستعمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين أنقرة وهلسنكي، على هامش قمة زعماء "الناتو" في مدريد، مشيرا إلى أن "نينيستو سيزور تركيا يوم الجمعة، وسنقوم بما يقع على عاتقنا وسنفي بتعهداتنا"، على حد تعبيره.وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في فبراير/ شباط الماضي، أن أنقرة بحثت مع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في أنقرة: "بحثنا مع دول أعضاء بالناتو إمكانية النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل".وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أي خطوات ملموسة من السويد للالتزام بتعهداتها المتعلقة بمسألة انضمامها للناتو، في وقت لا تجد فيه أنقرة أي أزمة في المصادقة على انضمام فنلندا.وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، قد أعرب عن توقعه بأن تنضم بلاده والسويد إلى الناتو بحلول يوليو/ تموز المقبل، معتبرا أن عدم انضمامهما بحلول ذلك التاريخ، قد يفتح باب التساؤلات حول عمليات الانضمام للحلف الدفاعي.

https://sputnikarabic.ae/20230227/لقاء-ثلاثي-يجمع-السويد-وفنلندا-وتركيا-في-بروكسل-حول-الانضمام-إلى-الناتو-1074061376.html

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