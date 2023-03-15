https://sputnikarabic.ae/20230315/أمين-سر-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-الفلسطينية-يعلن-موعد-الاجتماع-الأمني-الخماسي--1074784492.html
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعلن موعد الاجتماع الأمني الخماسي
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعلن موعد الاجتماع الأمني الخماسي
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الخماسي بين مسؤولين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T16:07+0000
2023-03-15T16:07+0000
2023-03-15T16:07+0000
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رام الله - سبوتنيك. وذكر الشيخ في بيان له أنه التقى، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه في مدينة رام الله الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو والوفد المرافق له، بحضور مستشار الرئيس السيد نبيل أبو ردينة.وأضاف البيان: "بحث الشيخ مع المبعوث الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة".وأكد البيان أنه تم عقد هذا الاجتماع تحضيراً للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد.وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم سيدة و15 طفلا، منذ مطلع العام الجاري، فيما نفذ فلسطينيون عمليات مسلحة ودهس وطعن أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا من بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230314/إعلام-ترتيبات-لعقد-قمة-أمنية-في-شرم-الشيخ-لخفض-التوتر-في-فلسطين-1074745842.html
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العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعلن موعد الاجتماع الأمني الخماسي
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أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الخماسي بين مسؤولين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة والأردن ومصر لبحث سبل خفض التصعيد، سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم الأحد المقبل.
رام الله - سبوتنيك. وذكر الشيخ في بيان له أنه التقى، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه في مدينة رام الله الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو والوفد المرافق له، بحضور مستشار الرئيس السيد نبيل أبو ردينة.
وأضاف البيان: "بحث الشيخ مع المبعوث الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة".
وأكد البيان أنه تم عقد هذا الاجتماع تحضيراً للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد.
وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا
من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم سيدة و15 طفلا، منذ مطلع العام الجاري، فيما نفذ فلسطينيون عمليات مسلحة ودهس وطعن أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا من بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي.