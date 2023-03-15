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https://sputnikarabic.ae/20230315/إعلام-إسرائيل-ترفض-استقبال-جوزيب-بوريل-بسبب-تصريحاته-ضدها-1074758105.html
إعلام: إسرائيل ترفض استقبال جوزيب بوريل بسبب تصريحاته ضدها
إعلام: إسرائيل ترفض استقبال جوزيب بوريل بسبب تصريحاته ضدها
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "تل أبيب رفضت استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسبب تصريحاته ضد إسرائيل". 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T09:25+0000
2023-03-15T09:25+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بوريل قدم عدة طلبات للزيارة، ولم تستجب وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلبه، والسبب هو تصريحاته ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية الحالية".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر في القدس، أن "بوريل لا يستحق أن يحضر إلى هنا".وكان بوريل قال، من الجزائر، إن "إسرائيل هي الوحيدة التي ترفض السلام على أساس حلّ الدولتين من بين باقي الجهات"، مضيفاً أن الجميع، باستثناء حكومة إسرائيل، يريدون ذلك، وبالنسبة لنا هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق".وأجرى إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوروبي جوزيف بوريل، رافضًا تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية لبلاده.وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيلي كوهين أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وأكد له رفض إسرائيل القوي لتدخل الاتحاد في السياسة الداخلية الإسرائيلية.وفي 7 مارس/ آذار الجاري، دعا بيان صادر عن بوريل نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-نجدد-موقفنا-الرافض-لبناء-المستوطنات-الإسرائيلية-في-الأراضي-الفلسطينية-1073986453.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: إسرائيل ترفض استقبال جوزيب بوريل بسبب تصريحاته ضدها

09:25 GMT 15.03.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "تل أبيب رفضت استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسبب تصريحاته ضد إسرائيل".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بوريل قدم عدة طلبات للزيارة، ولم تستجب وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلبه، والسبب هو تصريحاته ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية الحالية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر في القدس، أن "بوريل لا يستحق أن يحضر إلى هنا".
وكان بوريل قال، من الجزائر، إن "إسرائيل هي الوحيدة التي ترفض السلام على أساس حلّ الدولتين من بين باقي الجهات"، مضيفاً أن الجميع، باستثناء حكومة إسرائيل، يريدون ذلك، وبالنسبة لنا هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق".
وأجرى إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوروبي جوزيف بوريل، رافضًا تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية لبلاده.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
الاتحاد الأوروبي: نجدد موقفنا الرافض لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
25 فبراير, 11:20 GMT
وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيلي كوهين أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وأكد له رفض إسرائيل القوي لتدخل الاتحاد في السياسة الداخلية الإسرائيلية.
وفي 7 مارس/ آذار الجاري، دعا بيان صادر عن بوريل نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.
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