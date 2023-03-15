https://sputnikarabic.ae/20230315/إيران-تعلن-القبض-على-110-أشخاص-مشتبه-في-تورطهم-بحادثة-تسمم-الطلاب-1074762851.html

إيران تعلن القبض على 110 أشخاص مشتبه في تورطهم بحادثة تسمم الطلاب

إيران تعلن القبض على 110 أشخاص مشتبه في تورطهم بحادثة تسمم الطلاب

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأربعاء، "اعتقال أكثر من 110 أشخاص من قبل جهاز الاستخبارات على خلفية أحداث التسمم الأخيرة في المدارس". 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T11:03+0000

2023-03-15T11:03+0000

2023-03-15T11:03+0000

إيران

أخبار إيران

إبراهيم رئيسي

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، اللواء سعيد منتظر المهدي، إن "هناك عدد من حالات التسمم حقيقية"، مضيفا أن "غالبية الآخرين تأثروا بعوامل نفسية قائمة على الخوف والعدوى"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وبحسب منتظر المهدي، فإن المعتقلين "أثاروا الرعب في نفوس الطلاب واستخدموا القنابل ذات الرائحة الكريهة وأشياء مماثلة"، مشيرا إلى أنه "تم جمع نحو 9000 قنبلة ذات الرائحة الكريهة ومنع بيعها".وتابع: "تم اعتقال شخصين كانا يهرّبان الكثير من هذه المواد من الدول المجاورة بأمر من المحكمة".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، أعلنت التعرف على عدد من المتورطين في حوادث تسمم الطلاب في المدارس، مؤكدة أن من بين المعتقليين 3 أشخاص كانوا قد شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة.وقالت الداخلية الإيرانية، إنها "أصدرت البيان الثالث بشأن القضايا التي حدثت بالمدارس وأعلنت التعرف على عدد من المتورطين في هذه الأحداث واعتقالهم في 6 محافظات، هي خوزستان وأذربيجان الغربية وفارس وكرمانشاه وخراسان والبرز"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وبحسب المعلومات التي وردت حول أحد الفرق المكونة، فإن "ثلاثة من المعتقليين لديهم تاريخ سيئ، بما في ذلك الأنشطة في أعمال الشغب الأخيرة، وارتباطهم بوسائل الإعلام الأجنبية، التي لعبت دورا بارزا في أعمال الشغب الأخيرة والحرب الهجينة".من جهته، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، "ضرورة أن تكون أجهزة الاستخبارات جاهزة للتعامل مع كل التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تواجه الصحة العامة في المدارس"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية تسمم الطلاب، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو اللجنة محمد حسين آصفري، إن "الأجهزة المعنية أجرت العديد من الفحوصات وأخذت جملة من العينات للكشف عن طبيعة وأسباب هذا التسمم، لكن لم يتم الحصول على إجابات واضحة حتى الآن".وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب، في وقت سابق، السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد. وقال خامنئي إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب، "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، مشددًا على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا: "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20230306/خامنئي-بشأن-قضية-تسمم-الطالبات-جريمة-كبيرة-لا-تغتفر-1074371344.html

https://sputnikarabic.ae/20230311/إيران-تعلن-توقيف-100-شخص-على-صلة-بتسمم-طلبة-المدارس-1074619631.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم