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https://sputnikarabic.ae/20230315/إيران-شمخاني-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-رسمية-ويلتقي-مع-محمد-بن-زايد-1074755824.html
إيران: شمخاني يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية ويلتقي مع محمد بن زايد
إيران: شمخاني يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية ويلتقي مع محمد بن زايد
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، سيتوجه غدا إلى الإمارات في زيارة... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T08:58+0000
2023-03-15T08:58+0000
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طهران - سبوتنيك. وذكر موقع "جمران" الحكومي، أن شمخاني "سيتوجه إلى الإمارات يوم غد الخميس للقاء مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد".وأضاف الموقع أنه من المقرر أن يلتقي شمخاني برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.وأوضح أنه خلال الزيارة، سيناقش شمخاني آخر مستجدات مفاوضات الاتفاق النووي ورفع العقوبات وغيرها من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة.يذكر أنه في نهاية عام 2021، زار مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد العاصمة الإيرانية طهران، والتقى بعلي شمخاني.وأكد شمخاني في اللقاء حينها أن "الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة وأن زيارة الوفد الإماراتي يعتبر صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات".من جهته، اعتبر ابن زايد أن "إيران بلد كبير وقوي في المنطقة وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه"، مؤكدًا أن "تنمية العلاقات مع إيران وتعزيزها تعد أولوية للإمارات".والأسبوع الماضي، أعلنت كل من إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.ووفق البيان المشترك، فإن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/مارس الجاري في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.وأعرب البلدان عن تقديرهما لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022.ووفق البيان، فإن طهران والرياض أكدتا على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران: شمخاني يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية ويلتقي مع محمد بن زايد

08:58 GMT 15.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، سيتوجه غدا إلى الإمارات في زيارة رسمية.
طهران - سبوتنيك. وذكر موقع "جمران" الحكومي، أن شمخاني "سيتوجه إلى الإمارات يوم غد الخميس للقاء مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد".
وأضاف الموقع أنه من المقرر أن يلتقي شمخاني برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.

وأوضح أنه خلال الزيارة، سيناقش شمخاني آخر مستجدات مفاوضات الاتفاق النووي ورفع العقوبات وغيرها من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة.
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يذكر أنه في نهاية عام 2021، زار مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد العاصمة الإيرانية طهران، والتقى بعلي شمخاني.
وأكد شمخاني في اللقاء حينها أن "الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة وأن زيارة الوفد الإماراتي يعتبر صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات".
من جهته، اعتبر ابن زايد أن "إيران بلد كبير وقوي في المنطقة وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه"، مؤكدًا أن "تنمية العلاقات مع إيران وتعزيزها تعد أولوية للإمارات".
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والأسبوع الماضي، أعلنت كل من إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.
ووفق البيان المشترك، فإن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/مارس الجاري في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.
وأعرب البلدان عن تقديرهما لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022.
ووفق البيان، فإن طهران والرياض أكدتا على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.
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