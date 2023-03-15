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الأسد يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو... فيديو
الأسد يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو... فيديو
وضع الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو، في أولى محطات زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T08:33+0000
2023-03-15T08:33+0000
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وزار الرئيس الأسد والوفد المرافق له ضريح الجندي المجهول في موسكو ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.وتضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف بينما كانت الأوركسترا الروسية الرسمية تعزف لحن الجندي المجهول والنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.كما يضم الوفد كنان ياغي وزير المالية والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور قيس خضر أمين عام مجلس الوزراء ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية والدكتور بشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230315/محلل-سياسي-الأسد-في-موسكو-تتويجا-للمبادرة-الروسية-لإطفاء-حرائق-أمريكا-في-الشرق-الأوسط-وغرب-آسيا-1074752110.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الأسد يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو... فيديو
08:33 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 08:46 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
وضع الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو، في أولى محطات زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية.
وزار الرئيس الأسد والوفد المرافق له ضريح الجندي المجهول في موسكو ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغرام، فقد كان في استقبال الأسد عند الضريح الجنرال ايفغيني سيليزينييف قائد حامية موسكو، وإيغور بوغداشيف مدير مراسم الخارجية الروسية.
وتضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف بينما كانت الأوركسترا الروسية الرسمية تعزف لحن الجندي المجهول والنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.
ويضم الوفد المرافق للرئيس السوري كل من وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، ووزير الدفاع السوري العماد علي عباس.
كما يضم الوفد كنان ياغي وزير المالية والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور قيس خضر أمين عام مجلس الوزراء ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية والدكتور بشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو.