https://sputnikarabic.ae/20230315/الاقتصاد-والتقارب-مع-تركيا-أبرز-ملفات-النقاش-بين-بوتين-والأسد-1074773549.html
الاقتصاد والتقارب مع تركيا أبرز ملفات النقاش بين بوتين والأسد
الاقتصاد والتقارب مع تركيا أبرز ملفات النقاش بين بوتين والأسد
نناقش في هذه الحلقة: السعودية تجدد تأييدها للحل السياسي لأزمة أوكرانيا. الأسد يبحث في موسكو ملفات مهمة. تفاهمات بين بغداد وأربيل حول النفط. السعودية تهدد بعدم... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T13:54+0000
2023-03-15T13:54+0000
2023-03-15T13:54+0000
راديو
بلا قيود
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الاقتصاد والتقارب مع تركيا أبرز ملفات النقاش بين بوتين والأسد
الاقتصاد والتقارب مع تركيا أبرز ملفات النقاش بين بوتين والأسد
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره السوري بشار الأسد، في موسكو العلاقات الثنائية وقضايا التسوية السورية وموضوع العلاقات السورية التركية.حول هذا الموضوع، قال أنس الشامي، النائب السابق في البرلمان السوري، لـ"بلا قيود":وزع فريق من وكالة الأنباء "سبوتنيك"، ومؤسسة "الدكتورة ليزا" الخيرية (إليزافيتا جلينكا)، المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك"، على السوريين في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد."سبوتنيك" تسلم الدفاع المدني السوري مساعدات إنسانيةتتضمن المساعدات التي تقوم "سبوتنيك" بالتعاون مع مؤسسة "الدكتورة ليزا" الإنسانية بتوزيعها في سوريا، على الطعام وأغذية الأطفال والملابس والأحذية والبطانيات ومستلزمات النظافة وأكياس النوم والمولدات الكهربائية والمصابيح الكهربائية والبطاريات والشموع وغيرها، حيث سلمت إلى أيدي المحتاجين بشكل مباشر.وخلال لقاء خاص مع "بلا قيود"، قال العميد الركن جلال علي داوود، مدير الدفاع المدني في اللاذقية:بدوره يقول فلاديمير خافشابو، رئيس برنامج "أنقذوا الطفل" التابع للمؤسسة الخيرية "دكتور ليزا"في حديث لبرنامجنا: التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
الاقتصاد والتقارب مع تركيا أبرز ملفات النقاش بين بوتين والأسد
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نناقش في هذه الحلقة: السعودية تجدد تأييدها للحل السياسي لأزمة أوكرانيا. الأسد يبحث في موسكو ملفات مهمة. تفاهمات بين بغداد وأربيل حول النفط. السعودية تهدد بعدم بيع الخام للدول التي ستفرض سقف سعر على نفطها. انهيار كبير لسعر صرف الليرة في لبنان. مساعدات "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره السوري بشار الأسد، في موسكو العلاقات الثنائية وقضايا التسوية السورية وموضوع العلاقات السورية التركية.
حول هذا الموضوع، قال أنس الشامي، النائب السابق في البرلمان السوري، لـ"بلا قيود":
"تختلف هذه الزيارة عن كل سابقاتها، لأنها جاءت بعد سنوات عجاف من الحرب القذرة التي شنت على سوريا، ولها تبعاتها ونتائجها الإيجابية التي يتطلع إليها الشعب السوري، وهذا واضح من الاستقبال الحافل للسيد الرئيس، كما أن مهام أعضاء الوفد المرافق تشير إلى طبيعة اللقاء والمواضيع المطروحة للنقاش مثل الاقتصاد بالدرجة الأولى، والعلاقات الاستراتيجية العسكرية الدفاعية، وهذا سنرى منعكساته لاسيما مع تقهقر الهيمنة الإمبريالية على هذه المنطقة، وروسيا كما سوريا تعاني من العقوبات الجائرة، والظلم الأمريكي الذي بدأ ينكسر شيئا فشيئا من خلال توطيد هذه العلاقات التي تقوم روسيا وحلفاؤها بما فيها سوريا، وكذلك التقارب السعودي الايراني برعاية صينية ومباركة عربية ودعم روسي، وأعتقد أنه سيتم بحث العلاقات مع تركيا لأنه ليس هناك عداء مستمر في السياسة، والتقارب يصب في مصلحة الجانبين، وروسيا تلعب دورا هاما فيه، وسيكون هناك لقاء ربما بين وزراء الخارجية تمهيدا للقاء القيادات".
وزع فريق من وكالة الأنباء "سبوتنيك"، ومؤسسة "الدكتورة ليزا" الخيرية (إليزافيتا جلينكا)، المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك"، على السوريين في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد.
"سبوتنيك" تسلم الدفاع المدني السوري مساعدات إنسانية
تتضمن المساعدات التي تقوم "سبوتنيك" بالتعاون مع مؤسسة "الدكتورة ليزا" الإنسانية بتوزيعها في سوريا، على الطعام وأغذية الأطفال والملابس والأحذية والبطانيات ومستلزمات النظافة وأكياس النوم والمولدات الكهربائية والمصابيح الكهربائية والبطاريات والشموع وغيرها، حيث سلمت إلى أيدي المحتاجين بشكل مباشر.
وخلال لقاء خاص مع "بلا قيود"، قال العميد الركن جلال علي داوود، مدير الدفاع المدني في اللاذقية:
"ليس جديدا على الشعب الروسي، والحكومة الروسية، وقوفها إلى جانب الشعوب المنكوبة، والفقيرة والمضطهدة، ونحن كدفاع مدني في سوريا، نتوجه بالشكر للشعب الروسي وقيادته، وكذلك لوكالة "سبوتنيك"، ولمؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية، على تقديمها لبعض التجهيزات الهامة والضرورية، لأعمال الإنقاذ ولمساعدة المتضررين، والتي كانت غير موجودة لدينا نتيجة الحصار الطويل، والعقوبات المفروضة على سوريا، ولو أنها وجدت لاستطعنا إنقاذ الكثير من الضحايا".
بدوره يقول فلاديمير خافشابو، رئيس برنامج "أنقذوا الطفل" التابع للمؤسسة الخيرية "دكتور ليزا"في حديث لبرنامجنا:
"اليوم هو عيد ميلاد مؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية. اليوم نحن في سوريا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة جدا حيث يحتاج الناس إلينا حقًا هو أمر ضروري للغاية. لقد قمنا بتسليم الشحنة التي تم جمعها في موسكو بفضل حملة سبوتنيك. واليوم هو آخر يوم لنا في سوريا وقد سلمنا آليات ومعدات لإزالة الأنقاض للدفاع المدني في اللاذقية، وكذلك عدة أطنان من المعدات المختلفة التي اشتريناها بأموال من متبرعين مدرجين في قائمة الدفاع المدني: هنا آلات اللحام، ومعدات تقطيع المعادن، والمولدات، وما إلى ذلك. نأمل أن يساعد كل هذا رجال الإنقاذ ويجعل عملهم أسهل".
التفاصيل في الملف الصوتي...