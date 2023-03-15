عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/البنتاغون-السويد-تعهدت-بتقديم-10-دبابات-ليوبارد-وأنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1074792347.html
البنتاغون: السويد تعهدت بتقديم 10 دبابات "ليوبارد" وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
البنتاغون: السويد تعهدت بتقديم 10 دبابات "ليوبارد" وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن السويد ستزود أوكرانيا بـ 10 دبابات من طراز "ليوبارد" ومكونات دفاع جوي رئيسية، فيما تتعهد النرويج... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T19:18+0000
2023-03-15T19:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101562/58/1015625809_0:62:1183:727_1920x0_80_0_0_6bce254de4b5198e087c57a6b22b597f.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة في أوكرانيا في البنتاغون:وأضاف: "كما تتعاون النرويج مع الولايات المتحدة في تقديم وحدتي دفاع جوي من طراز "ناسامز".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230315/روغوف-القوات-الأوكرانية-تجري-استطلاعا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074789287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101562/58/1015625809_66:0:1118:789_1920x0_80_0_0_a2a4b26f6509315f53e8efa0cd29451d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

البنتاغون: السويد تعهدت بتقديم 10 دبابات "ليوبارد" وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

19:18 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 19:21 GMT 15.03.2023)
© topwar.ruدبابة ليوبارد الألمانية
دبابة ليوبارد الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© topwar.ru
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن السويد ستزود أوكرانيا بـ 10 دبابات من طراز "ليوبارد" ومكونات دفاع جوي رئيسية، فيما تتعهد النرويج بتزويدها بوحدتي دفاع جوي من طراز "ناسامز".
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة في أوكرانيا في البنتاغون:
"أعلنت السويد أنها ستزود أوكرانيا بعشر دبابات من طراز "ليوبارد" ومكونات دفاع جوي رئيسية".
وأضاف: "كما تتعاون النرويج مع الولايات المتحدة في تقديم وحدتي دفاع جوي من طراز "ناسامز".
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روغوف: القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في مقاطعة زابوروجيه
17:18 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала