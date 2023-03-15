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https://sputnikarabic.ae/20230315/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-تعتبر-روسيا-ملزمة-بمعاهدة-ستارت-1074795594.html
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعتبر روسيا ملزمة بمعاهدة "ستارت"
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعتبر روسيا ملزمة بمعاهدة "ستارت"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلادها تعتبر تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، "غير صحيح من الناحية القانونية"،... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T22:42+0000
2023-03-15T22:42+0000
روسيا
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
ستارت 3
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت غير صحيح من الناحية القانونية. لذلك، ستبقى روسيا ملزمة بموجب الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية".وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة مستعدة للقاء روسيا لحل المخاوف (..)".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة موسكو في معاهدة الأسلحة الإستراتيجية الهجومية "ستارت" الجديدة.وأكد بوتين أنّه في حال عودة الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية، فلن تبقى بلاده مكتوفة الأيدي، واصفاً مطالبة الناتو بالعودة إلى تفتيش المنشآت النووية الروسية بـ"المسرحية العبثية".كذلك، رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنّه بتعليق معاهدة "ستارت-3"، حصلت الولايات المتحدة بذلك على "ما تستحقه من خلال سياستها المعادية لروسيا".ووقّعت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة هذه الوثيقة في عام 2010 بهدف تقليص الترسانة النووية للطرفين. وفي عام 2021، تم تمديد صلاحيتها لمدة خمس سنوات، على الرغم من الادعاءات المتبادلة بانتهاك الاتفاقية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/بوتين-روسيا-لا-تعارض-مشاركة-دول-حلف-الناتو-في-مناقشة-معاهدة-ستارت-1074013028.html
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روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, ستارت 3
روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, ستارت 3

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعتبر روسيا ملزمة بمعاهدة "ستارت"

22:42 GMT 15.03.2023
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلادها تعتبر تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، "غير صحيح من الناحية القانونية"، وأن روسيا لا تزال ملزمة ببنود الاتفاقية.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت غير صحيح من الناحية القانونية. لذلك، ستبقى روسيا ملزمة بموجب الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
بوتين: روسيا لا تعارض مشاركة دول حلف الناتو في مناقشة معاهدة "ستارت"
26 فبراير, 08:03 GMT
وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة مستعدة للقاء روسيا لحل المخاوف (..)".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة موسكو في معاهدة الأسلحة الإستراتيجية الهجومية "ستارت" الجديدة.
وأكد بوتين أنّه في حال عودة الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية، فلن تبقى بلاده مكتوفة الأيدي، واصفاً مطالبة الناتو بالعودة إلى تفتيش المنشآت النووية الروسية بـ"المسرحية العبثية".
كذلك، رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنّه بتعليق معاهدة "ستارت-3"، حصلت الولايات المتحدة بذلك على "ما تستحقه من خلال سياستها المعادية لروسيا".
معاهدة ستارت 3 بين روسيا والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة
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2 مارس, 12:18 GMT
ووقّعت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة هذه الوثيقة في عام 2010 بهدف تقليص الترسانة النووية للطرفين. وفي عام 2021، تم تمديد صلاحيتها لمدة خمس سنوات، على الرغم من الادعاءات المتبادلة بانتهاك الاتفاقية.
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