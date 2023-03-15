https://sputnikarabic.ae/20230315/الرئيس-الإسرائيلي-نحن-على-مفترق-طرق-1074793518.html

الرئيس الإسرائيلي: نحن على مفترق طرق

الرئيس الإسرائيلي: نحن على مفترق طرق

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده على مفترق طرق في هذه الآونة. 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T20:16+0000

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2023-03-15T20:16+0000

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

الكنيست الإسرائيلي

العالم

الأخبار

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ونقلت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، عن إسحاق هرتسوغ، قولهوحذر الرئيس الإسرائيلي من أن بلاده على مفترق طرق حقيقي، وأنه لن يسمح بالعنف في بلاده، وأن الحرب الأهلية خط أحمر، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون مستعدا لمحاربة من يتسببون في مشاكل في جميع أنحاء البلاد، مناديا بأن يكون هذا الجيش بعيدا عن أي نزاع سياسي.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد نقلت، أمس الثلاثاء، عن الرئيس الإسرائيلي أن الوضع في بلاده خطير وقد يكون للأزمة في إسرائيل عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية أيضا. وطالب هرتسوغ بالعمل على تحصين مبادئ إسرائيل الأساسية للأجيال القادمة.وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد قال يوم الخميس الماضي، إنوأكد في خطاب له، أن "فصائل الائتلاف والمعارضة ستكون مسؤولة عن أي فوضى تترتب على ذلك، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق واسع بشأن الإصلاح القضائي من خلال المفاوضات"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وطالب هرتسوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، باستبدال "الإصلاح القضائي" بـ"مجموعة تشريعات أخرى، متفق عليها وفي الحال"، واصفا الوضع الحالي بأنه "كابوس"، مضيفا أن "الأمة كانت ممزقة أمام عينيه"، بحسب تعبيره.وقال هرتسوغ لقادة إسرائيل:وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة. وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عدد المشاركين فيها إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي.

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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, الأخبار