https://sputnikarabic.ae/20230315/الرئيس-التونسي-نخوض-معركة-تحرير-ولا-عودة-إلى-الوراء-1074751241.html
الرئيس التونسي: نخوض معركة تحرير ولا عودة إلى الوراء
الرئيس التونسي: نخوض معركة تحرير ولا عودة إلى الوراء
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، لافتا إلى أن الواجب المقدس في أي موقع هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T06:45+0000
2023-03-15T06:45+0000
2023-03-15T06:45+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104393/48/1043934847_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_18f99b67c85e00cbf3edbb4be70dda3e.jpg
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد رئيس رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.وأضاف سعيد أن تونس تتوفر فيها جميع مقومات النجاح ويجب أن تتضافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطنه.وأشار إلى احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين.كما جدد إصراره على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه وعدم العودة إلى الوراء.وكان مجلس النواب التونسي، قد أعلن يوم الاثنين، انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد في تونس، بعد الإطاحة بالبرلمان القديم برئاسة راشد الغنوشي.
https://sputnikarabic.ae/20230313/انتخاب-إبراهيم-بودربالة-رئيسا-للبرلمان-في-تونس-1074698743.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104393/48/1043934847_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_01b96123e657e4551716ee0c9268d63d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
الرئيس التونسي: نخوض معركة تحرير ولا عودة إلى الوراء
تابعنا عبر
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، لافتا إلى أن الواجب المقدس في أي موقع هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات.
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد
رئيس رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.
وأضاف سعيد أن تونس
تتوفر فيها جميع مقومات النجاح ويجب أن تتضافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطنه.
وأشار إلى احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين.
كما جدد إصراره على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه وعدم العودة إلى الوراء.
وكان مجلس النواب التونسي، قد أعلن يوم الاثنين، انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد في تونس
، بعد الإطاحة بالبرلمان القديم برئاسة راشد الغنوشي.