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الرئيس التونسي: نخوض معركة تحرير ولا عودة إلى الوراء
الرئيس التونسي: نخوض معركة تحرير ولا عودة إلى الوراء
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، لافتا إلى أن الواجب المقدس في أي موقع هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T06:45+0000
2023-03-15T06:45+0000
تونس
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وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد رئيس رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.وأضاف سعيد أن تونس تتوفر فيها جميع مقومات النجاح ويجب أن تتضافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطنه.وأشار إلى احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين.كما جدد إصراره على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه وعدم العودة إلى الوراء.وكان مجلس النواب التونسي، قد أعلن يوم الاثنين، انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد في تونس، بعد الإطاحة بالبرلمان القديم برئاسة راشد الغنوشي.
https://sputnikarabic.ae/20230313/انتخاب-إبراهيم-بودربالة-رئيسا-للبرلمان-في-تونس-1074698743.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار

الرئيس التونسي: نخوض معركة تحرير ولا عودة إلى الوراء

06:45 GMT 15.03.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، لافتا إلى أن الواجب المقدس في أي موقع هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات.
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد رئيس رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.
وأضاف سعيد أن تونس تتوفر فيها جميع مقومات النجاح ويجب أن تتضافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطنه.
البرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان في تونس
13 مارس, 20:37 GMT
وأشار إلى احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين.
كما جدد إصراره على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه وعدم العودة إلى الوراء.
وكان مجلس النواب التونسي، قد أعلن يوم الاثنين، انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد في تونس، بعد الإطاحة بالبرلمان القديم برئاسة راشد الغنوشي.
إبراهيم بودربالة... رئيس البرلمان التونسي الجديد - سبوتنيك عربي
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