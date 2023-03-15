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https://sputnikarabic.ae/20230315/انطلاق-صاروخ-فالكون-9-من-قاعدة-في-فلوريدا-بمركبة-دراغون-الفضائية-1074750015.html
انطلاق صاروخ "فالكون 9" من قاعدة في فلوريدا بمركبة "دراغون" الفضائية
انطلاق صاروخ "فالكون 9" من قاعدة في فلوريدا بمركبة "دراغون" الفضائية
انطلق الصاروخ الحامل "فالكون 9" من فلوريدا بمركبة الشحن الفضائية "دراغون" وعلى متنها أكثر من 2.8 طن من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T05:28+0000
2023-03-15T05:28+0000
فالكون 9
صاروخ فالكون
العالم
ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأظهرت وكالة "ناسا" عملية الإطلاق في بث مباشر، حيث انطلق الصاروخ من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في الساعة 20:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (03:30 بتوقيت موسكو)، ومن المفترض أن تنقل المركبة الفضائية المؤن والضروريات والمواد إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء التجارب العلمية في المدار.ووفقًا لما نشرته مجلة "سبيس فلايت ناو" المختصة بالفضاء، سيتم نقل ثمانية اختراعات عسكرية، موحدة تحت اسم "إس تي بي-إش 9" إلى محطة الفضاء الدولية، والأدوات، بما في ذلك، آلة الليزر التجريبية التي ستثبت على الجهة الخارجية من المحطة، وسيستمر اختبار "إس تي بي-إش 9" لمدة عام تقريبًا.في حالة نجاح عملية إطلاق الصاروخ "فالكون 9" بمركبة الشحن الفضائية "دراغون"، ستصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية صباح الخميس، ويقدر أن وقت الالتحام سيكون الساعة 14:52 بتوقيت موسكو. وستبقى المركبة الفضائية في المدار لمدة شهر تقريبًا، وبعد ذلك ستعود إلى الأرض بنتائج التجارب العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20191112/إطلاق-صاروخ-فالكون-9-مع-60-قمر-صناعيصور-1043385459.html
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فالكون 9, صاروخ فالكون, العالم, ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية
فالكون 9, صاروخ فالكون, العالم, ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية

انطلاق صاروخ "فالكون 9" من قاعدة في فلوريدا بمركبة "دراغون" الفضائية

05:28 GMT 15.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAانطلاق الصاروخ "فالكون - 9" إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا" وعلى متنه طاقم يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
انطلاق الصاروخ فالكون - 9 إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا وعلى متنه طاقم يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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انطلق الصاروخ الحامل "فالكون 9" من فلوريدا بمركبة الشحن الفضائية "دراغون" وعلى متنها أكثر من 2.8 طن من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية.
واشنطن - سبوتنيك. وأظهرت وكالة "ناسا" عملية الإطلاق في بث مباشر، حيث انطلق الصاروخ من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في الساعة 20:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (03:30 بتوقيت موسكو)، ومن المفترض أن تنقل المركبة الفضائية المؤن والضروريات والمواد إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء التجارب العلمية في المدار.
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ووفقًا لما نشرته مجلة "سبيس فلايت ناو" المختصة بالفضاء، سيتم نقل ثمانية اختراعات عسكرية، موحدة تحت اسم "إس تي بي-إش 9" إلى محطة الفضاء الدولية، والأدوات، بما في ذلك، آلة الليزر التجريبية التي ستثبت على الجهة الخارجية من المحطة، وسيستمر اختبار "إس تي بي-إش 9" لمدة عام تقريبًا.
في حالة نجاح عملية إطلاق الصاروخ "فالكون 9" بمركبة الشحن الفضائية "دراغون"، ستصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية صباح الخميس، ويقدر أن وقت الالتحام سيكون الساعة 14:52 بتوقيت موسكو. وستبقى المركبة الفضائية في المدار لمدة شهر تقريبًا، وبعد ذلك ستعود إلى الأرض بنتائج التجارب العلمية.
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