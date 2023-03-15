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بريطانيا ترفع ميزانية الدفاع بمقدار 13 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة
بريطانيا ترفع ميزانية الدفاع بمقدار 13 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة
قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة ستزيد ميزانيتها الدفاعية بما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 13 مليار... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T15:56+0000
2023-03-15T15:56+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أصدرت المملكة المتحدة في وقت سابق خطة أمنية جديدة طرحت من خلالها تطلعها لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال هانت خلال خطابه في مجلس العموم: "اليوم، أؤكد أننا سنضيف ما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني إلى ميزانية الدفاع لدينا على مدى السنوات الخمس المقبلة".وأضاف أن ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة ستصل إلى ما يقرب من 2.25% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، قائلاً إن البلاد مستعدة لرفع الرقم إلى 2.5% بمجرد أن تسمح الظروف المالية والاقتصادية بذلك.يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعهد بوريس جونسون، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 16.5 مليار جنيه إسترليني في أربع سنوات.وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الثلاثاء، إلى تكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.وقال سوناك في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفا الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".
https://sputnikarabic.ae/20230313/بريطانيا-10-آلاف-طبيب-يضربون-عن-العمل-احتجاجا-على-تدني-الأجور-1074686177.html
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بريطانيا ترفع ميزانية الدفاع بمقدار 13 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة
15:56 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 15:57 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة ستزيد ميزانيتها الدفاعية بما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 13 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أصدرت المملكة المتحدة
في وقت سابق خطة أمنية جديدة طرحت من خلالها تطلعها لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال هانت خلال خطابه في مجلس العموم: "اليوم، أؤكد أننا سنضيف ما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني إلى ميزانية الدفاع لدينا على مدى السنوات الخمس المقبلة".
وأضاف أن ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة ستصل إلى ما يقرب من 2.25% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، قائلاً إن البلاد مستعدة لرفع الرقم إلى 2.5% بمجرد أن تسمح الظروف المالية والاقتصادية بذلك.
يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعهد بوريس جونسون، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 16.5 مليار جنيه إسترليني في أربع سنوات.
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
، أمس الثلاثاء، إلى تكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال سوناك في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفا الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".