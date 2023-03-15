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https://sputnikarabic.ae/20230315/بلينكن-توسط-الصين-في-الاتفاق-الإيراني-السعودي-أمر-جيد-1074793848.html
بلينكن: توسط الصين في الاتفاق الإيراني السعودي "أمر جيد'"
بلينكن: توسط الصين في الاتفاق الإيراني السعودي "أمر جيد'"
أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بوساطة الصين في اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T20:20+0000
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وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارته لإثيوبيا، إن اتفاق استئناف العلاقات يمكن أن يكون مفيدا للمنطقة، بحسب "فرانس برس".وأعلنت إيران والسعودية، يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون 60 يوماً، بعد محادثات جرت بين الطرفين برعاية صينية.وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، هاجم خلالها المتظاهرون مبنى السفارة السعودية في طهران، ما دفع الرياض لقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
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إيران, السعودية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إيران, السعودية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

بلينكن: توسط الصين في الاتفاق الإيراني السعودي "أمر جيد'"

20:20 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 20:24 GMT 15.03.2023)
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بوساطة الصين في اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.
وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارته لإثيوبيا، إن اتفاق استئناف العلاقات يمكن أن يكون مفيدا للمنطقة، بحسب "فرانس برس".
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أضاف الوزير الأمريكي: "من وجهة نظرنا، أي شيء يمكن أن يساعد في تقليل التوترات وتجنب الصراع وردع بأي شكل أعمال خطيرة ومزعزعة للاستقرار من قبل إيران أمر جيد".
وأعلنت إيران والسعودية، يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون 60 يوماً، بعد محادثات جرت بين الطرفين برعاية صينية.

وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، هاجم خلالها المتظاهرون مبنى السفارة السعودية في طهران، ما دفع الرياض لقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
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