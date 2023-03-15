https://sputnikarabic.ae/20230315/بلينكن-توسط-الصين-في-الاتفاق-الإيراني-السعودي-أمر-جيد-1074793848.html

بلينكن: توسط الصين في الاتفاق الإيراني السعودي "أمر جيد'"

بلينكن: توسط الصين في الاتفاق الإيراني السعودي "أمر جيد'"

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بوساطة الصين في اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران. 15.03.2023, سبوتنيك عربي

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إيران

السعودية

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

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وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارته لإثيوبيا، إن اتفاق استئناف العلاقات يمكن أن يكون مفيدا للمنطقة، بحسب "فرانس برس".وأعلنت إيران والسعودية، يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون 60 يوماً، بعد محادثات جرت بين الطرفين برعاية صينية.وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، هاجم خلالها المتظاهرون مبنى السفارة السعودية في طهران، ما دفع الرياض لقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.

https://sputnikarabic.ae/20230315/تركي-الفيصل-لا-يمكن-لأمريكا-ولا-أوروبا-أن-يكونا-وسيطين-نزيهين-في-المفاوضات-بين-السعودية-وإيران-1074751853.html

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