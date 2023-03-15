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https://sputnikarabic.ae/20230315/بوتين-يقود-مروحية-عسكرية-جنوب-شرقي-سيبيريا-الروسية-1074754639.html
بوتين يقود مروحية عسكرية جنوب شرقي سيبيريا الروسية
بوتين يقود مروحية عسكرية جنوب شرقي سيبيريا الروسية
اختبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جهاز محاكاة الطيران لطائرات الهليكوبتر من طراز "مي-171 أ2 " خلال زيارته يوم أمس الثلاثاء، لمصنع "أولان أودي" للطيران... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T08:34+0000
2023-03-15T08:37+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
نادي الفيديو
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تظهر لطقات الفيديو رئيس الدولة جالسًا في قمرة قيادة المروحية، وهو يضع سماعات الرأس و"يُقلع" بالجهاز الذي يحاكي مروحية من طراز "مي-171 أ2 " في أوقات مختلفة من اليوم.في وقت سابق، قام الرئيس الروسي بزيارة مصنع الطيران في أولان أودي وتحدث إلى موظفيه. بالإضافة إلى ذلك، تضمن برنامج بوتين اجتماعًا حول تنفيذ برنامج تنمية مدن الشرق الأقصى.المروحية "مي-171أ2" هي أحدث مروحية متعددة الأغراض للخدمة الشاقة، والتي يعتمد في أساسها على المروحية "مي-8/17"، والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات استخدامًا في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230314/مناورات-مروحيات-الأسطول-الشمالي-الروسي-في-المحيط-الهندي-1074716431.html
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بوتين يقود مروحية عسكرية على جهاز محاكاة الطيران
بوتين يقود مروحية عسكرية على جهاز محاكاة الطيران
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فلاديمير بوتين, روسيا, نادي الفيديو
فلاديمير بوتين, روسيا, نادي الفيديو

بوتين يقود مروحية عسكرية جنوب شرقي سيبيريا الروسية

08:34 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 08:37 GMT 15.03.2023)
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اختبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جهاز محاكاة الطيران لطائرات الهليكوبتر من طراز "مي-171 أ2 " خلال زيارته يوم أمس الثلاثاء، لمصنع "أولان أودي" للطيران المتخصص في إنتاج طائرات الهليكوبتر جنوب شرقي سيبيريا الروسية.
تظهر لطقات الفيديو رئيس الدولة جالسًا في قمرة قيادة المروحية، وهو يضع سماعات الرأس و"يُقلع" بالجهاز الذي يحاكي مروحية من طراز "مي-171 أ2 " في أوقات مختلفة من اليوم.
في وقت سابق، قام الرئيس الروسي بزيارة مصنع الطيران في أولان أودي وتحدث إلى موظفيه. بالإضافة إلى ذلك، تضمن برنامج بوتين اجتماعًا حول تنفيذ برنامج تنمية مدن الشرق الأقصى.
المروحية "مي-171أ2" هي أحدث مروحية متعددة الأغراض للخدمة الشاقة، والتي يعتمد في أساسها على المروحية "مي-8/17"، والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات استخدامًا في العالم.
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال جورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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مناورات مروحيات الأسطول الشمالي الروسي في المحيط الهندي
أمس, 12:54 GMT
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:49 GMT
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