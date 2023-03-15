https://sputnikarabic.ae/20230315/تحقيق-أمريكي-في-قضية-إفلاس-بنك-سيليكون-فالي-ومخاوف-من-أزمة-عالمية-جديدة--1074776408.html

تحقيق أمريكي في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" ومخاوف من أزمة عالمية جديدة

تحقيق أمريكي في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" ومخاوف من أزمة عالمية جديدة

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" (SVB)، يستهدف خصوصاً مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت به... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T14:51+0000

2023-03-15T14:51+0000

2023-03-15T14:51+0000

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لقاء سبوتنيك

إفلاس

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تحقيق أمريكي في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي ومخاوف من أزمة عالمية جديدة تحقيق أمريكي في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي ومخاوف من أزمة عالمية جديدة

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.وفي السياق نفسه يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيير شكل رقابته على البنوك متوسطة الحجم بعد انهيار ثلاثة مصارف الأسبوع الماضي.ويبحث المنظمون في البنك المركزي الأمريكي قواعد يمكن أن ترفع رأس المال والسيولة لمستويات قريبة من القيود التي تواجهها أكبر شركات "وول ستريت".ويشمل أحد التغييرات قيد الدراسة ما يسمى باختبارات التحمل، وهو تمرين يفحص قدرة البنوك على تحمل الأزمات، كما قال أحد المصادر المطلعة.بينما تأتي الجهود المبذولة لإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار في أعقاب سيطرة الحكومة على مصرف "سيليكون فالي بنك" يوم الجمعة و"سيغنتشر بنك" يوم الأحد.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت "سيلفرغيت كابيتال كورب" الداعمة للعملات المشفرة أنها بصدد تصفية بنكها طواعية، واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة إجراءات استثنائية لتهدئة المخاوف.وأوضح ميثم الشخص أن حجم التعامل لا يثير مخاوف كبيرة في الصين مثلا بسبب وجود شركات تكنولوجيا أكبر ومصارف أكبر، والإدارة الصينية ذاتها أقوى بكثير من مثل هذه الأزمة وما يحدث سوف يكون مؤقتا..واستطرد الخبير، أن الدول العربية إن صح التعبير حول أثر هذا الأمر وقطاع التكنولوجيا بها فإنه لن يكون كبيرا لأن حجم هذا القطاع ليس كما هو في الدول الأخرى..للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.

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