عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/تعديلات-قانونية-تجيز-سحب-الجنسية-الروسية-المكتسبة-بسبب-تشويه-سمعة-العملية-العسكرية--1074748400.html
تعديلات قانونية تجيز سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب تشويه سمعة العملية العسكرية
تعديلات قانونية تجيز سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب تشويه سمعة العملية العسكرية
صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، لوكالة "سبوتنيك" أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T01:04+0000
2023-03-15T01:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
خيانة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101752/68/1017526826_0:105:2049:1257_1920x0_80_0_0_0dfe5264cc52dab880b7cff3c323d587.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زاتولين للوكالة: "هناك مثل هذه التعديلات.. مرتبطة بانتهاكات القانون وخيانة الوطن، هذا مرتبط الآن بالأنشطة المتعلقة بتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.. مثل هذه الأشياء متوفرة هناك [في التعديلات]".ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.
https://sputnikarabic.ae/20220924/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-للأجانب-الذين-يخدمون-في-الجيش-الروسي-لمدة-عام-على-الأقل-1068177627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101752/68/1017526826_116:0:1931:1361_1920x0_80_0_0_cf7feeb88aa3dbbfb2f6511f5d924729.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, خيانة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, خيانة

تعديلات قانونية تجيز سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب تشويه سمعة العملية العسكرية

01:04 GMT 15.03.2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورجواز السفر الروسي
جواز السفر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حصري
صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، لوكالة "سبوتنيك" أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي تسلمته اللجنة، ويتضمن الحرمان من الجنسية الروسية المكتسبة في حالة الخيانة وتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال زاتولين للوكالة: "هناك مثل هذه التعديلات.. مرتبطة بانتهاكات القانون وخيانة الوطن، هذا مرتبط الآن بالأنشطة المتعلقة بتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.. مثل هذه الأشياء متوفرة هناك [في التعديلات]".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع قانونا بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل
24 سبتمبر 2022, 13:35 GMT
ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.
ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала