https://sputnikarabic.ae/20230315/تعديلات-قانونية-تجيز-سحب-الجنسية-الروسية-المكتسبة-بسبب-تشويه-سمعة-العملية-العسكرية--1074748400.html

تعديلات قانونية تجيز سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب تشويه سمعة العملية العسكرية

تعديلات قانونية تجيز سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب تشويه سمعة العملية العسكرية

صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، لوكالة "سبوتنيك" أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T01:04+0000

2023-03-15T01:04+0000

2023-03-15T01:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال زاتولين للوكالة: "هناك مثل هذه التعديلات.. مرتبطة بانتهاكات القانون وخيانة الوطن، هذا مرتبط الآن بالأنشطة المتعلقة بتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.. مثل هذه الأشياء متوفرة هناك [في التعديلات]".ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.

https://sputnikarabic.ae/20220924/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-للأجانب-الذين-يخدمون-في-الجيش-الروسي-لمدة-عام-على-الأقل-1068177627.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, خيانة