https://sputnikarabic.ae/20230315/تعديلات-قانونية-تجيز-سحب-الجنسية-الروسية-المكتسبة-بسبب-تشويه-سمعة-العملية-العسكرية--1074748400.html
تعديلات قانونية تجيز سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب تشويه سمعة العملية العسكرية
تعديلات قانونية تجيز سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب تشويه سمعة العملية العسكرية
صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، لوكالة "سبوتنيك" أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T01:04+0000
2023-03-15T01:04+0000
2023-03-15T01:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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تقارير سبوتنيك
خيانة
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موسكو - سبوتنيك. وقال زاتولين للوكالة: "هناك مثل هذه التعديلات.. مرتبطة بانتهاكات القانون وخيانة الوطن، هذا مرتبط الآن بالأنشطة المتعلقة بتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.. مثل هذه الأشياء متوفرة هناك [في التعديلات]".ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.
https://sputnikarabic.ae/20220924/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-للأجانب-الذين-يخدمون-في-الجيش-الروسي-لمدة-عام-على-الأقل-1068177627.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, خيانة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, خيانة
تعديلات قانونية تجيز سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب تشويه سمعة العملية العسكرية
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حصري
صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، لوكالة "سبوتنيك" أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي تسلمته اللجنة، ويتضمن الحرمان من الجنسية الروسية المكتسبة في حالة الخيانة وتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زاتولين للوكالة: "هناك مثل هذه التعديلات.. مرتبطة بانتهاكات القانون وخيانة الوطن، هذا مرتبط الآن بالأنشطة المتعلقة بتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.. مثل هذه الأشياء متوفرة هناك [في التعديلات]".
24 سبتمبر 2022, 13:35 GMT
ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.
ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية
، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.