https://sputnikarabic.ae/20230315/تقرير-أمريكي-يكشف-عن-استعداد-الولايات-المتحدة-لقصف-تايوان-في-حال-ضمتها-الصين-1074768780.html

تقرير أمريكي يكشف استعداد الولايات المتحدة لقصف تايوان في حال ضمتها الصين

تقرير أمريكي يكشف استعداد الولايات المتحدة لقصف تايوان في حال ضمتها الصين

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، وبرت أوبراين، أن بلاده مستعدة لتوجيه ضربة لتايوان في حال ضمتها الصين. 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T12:13+0000

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وقال وبرت أوبراين، الذي عمل مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب، إن الولايات المتحدة ستدمر مصانع تايوان لأشباه الموصلات، وإن حلفاءهم لن يتركوا تلك المصانع تقع في أيدي الصينيين، بحسب تقرير لموقع "إنسايدر".وقال أوبراين إنه في حال سيطرت الصين على هذه المصانع، فإن البلاد ستكون "مثل منظمة أوبك الجديدة لرقائق السيليكون"، مضيفا أن الصين ستكون قادرة على "السيطرة على الاقتصاد العالمي".وقارن المستشار السابق قيام الولايات المتحدة بتدمير المصانع بأمر رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل بتدمير الأسطول البحري الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية بعد استسلام فرنسا لألمانيا.وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الكثير من البحث والتطوير لأشباه الموصلات يحدث في الولايات المتحدة، إلا أنه في السنوات الثلاثين الأخيرة كان هناك توجها بالاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع، كما قال ويليام آلان راينش، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.ووصف راينش الوضع قائلا: "إنك تبني مصنعًا كبيرًا وتدير هذه الأشياء بالآلاف، وتقوم بذلك في بلد منخفض الأجور وغير متحالف وربما ليس لديه متطلبات بيئية وتحتفظ بكل التصميمات وبروتوكول الإنترنت في المنزل وتقوم بجميع أعمال المبيعات والتسويق والخدمات في المنزل، هذا هو المكان الذي تجني فيه المال".وأضاف تشين، على سبيل المثال، إن شركة "TSMC" لن تكون قادرة على إنتاج رقائق معينة من دون مكونات من المورد الهولندي "ASML"، مشيرا إلى أنه "حتى لو حصلت الصين على الدجاجة الذهبية، فلن تتمكن من وضع البيض الذهبي".

https://sputnikarabic.ae/20220901/أمريكا-تسمح-لشركاتها-بتطوير-رقائق-ذكية-في-الصين-رغم-استخداماتها-العسكرية-المحتملة-1067161158.html

https://sputnikarabic.ae/20230311/مجلة-الولايات-المتحدة-والصين-تستعدان-للحرب-بشأن-تايوان-1074597768.html

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