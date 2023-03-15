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حادثة الطائرة المسيرة "إم كيو-9"
حادثة الطائرة المسيرة "إم كيو-9"
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين الآن في أدنى مستوياتها وفي حالة يرثى لها للغاية. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T13:36+0000
2023-03-15T13:36+0000
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وقال بيسكوف، متحدثاً عن حادثة الطائرة المسيرة الأمريكية: "لا، ليس لدينا ما نضيفه إلى بيان وزارة الدفاع، فقد كان شاملاً للغاية، وهو يصف ظروف ما حدث".لمزيد من التفاصيل - بيسكوف بشأن حادثة المسيرة الأمريكية: العلاقات بين الدولتين الآن في أدنى مستوياتهاوتابع بيسكوف: "أما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين فنحن نعلم أنها ربما تكون في أدنى مستوياتها، وهي في حالة يرثى لها للغاية".اقرأ أيضا - البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل التحليق فوق البحر الأسود رغم الحادث الجوي
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حادثة الطائرة المسيرة "إم كيو-9"
13:36 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين الآن في أدنى مستوياتها وفي حالة يرثى لها للغاية.
وقال بيسكوف، متحدثاً عن حادثة الطائرة المسيرة الأمريكية
: "لا، ليس لدينا ما نضيفه إلى بيان وزارة الدفاع
، فقد كان شاملاً للغاية، وهو يصف ظروف ما حدث".
لمزيد من التفاصيل - بيسكوف بشأن حادثة المسيرة الأمريكية: العلاقات بين الدولتين الآن في أدنى مستوياتها
وتابع بيسكوف: "أما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين فنحن نعلم أنها ربما تكون في أدنى مستوياتها، وهي في حالة يرثى لها للغاية".