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حادثة الطائرة المسيرة "إم كيو-9"
حادثة الطائرة المسيرة "إم كيو-9"
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين الآن في أدنى مستوياتها وفي حالة يرثى لها للغاية. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T13:36+0000
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وقال بيسكوف، متحدثاً عن حادثة الطائرة المسيرة الأمريكية: "لا، ليس لدينا ما نضيفه إلى بيان وزارة الدفاع، فقد كان شاملاً للغاية، وهو يصف ظروف ما حدث".لمزيد من التفاصيل - بيسكوف بشأن حادثة المسيرة الأمريكية: العلاقات بين الدولتين الآن في أدنى مستوياتهاوتابع بيسكوف: "أما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين فنحن نعلم أنها ربما تكون في أدنى مستوياتها، وهي في حالة يرثى لها للغاية".اقرأ أيضا - البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل التحليق فوق البحر الأسود رغم الحادث الجوي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

حادثة الطائرة المسيرة "إم كيو-9"

13:36 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 15.03.2023)
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين الآن في أدنى مستوياتها وفي حالة يرثى لها للغاية.
وقال بيسكوف، متحدثاً عن حادثة الطائرة المسيرة الأمريكية: "لا، ليس لدينا ما نضيفه إلى بيان وزارة الدفاع، فقد كان شاملاً للغاية، وهو يصف ظروف ما حدث".
لمزيد من التفاصيل - بيسكوف بشأن حادثة المسيرة الأمريكية: العلاقات بين الدولتين الآن في أدنى مستوياتها

وتابع بيسكوف: "أما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين فنحن نعلم أنها ربما تكون في أدنى مستوياتها، وهي في حالة يرثى لها للغاية".
اقرأ أيضا - البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل التحليق فوق البحر الأسود رغم الحادث الجوي
حادثة الطائرة المسيرة MQ-9 - سبوتنيك عربي
حادثة الطائرة المسيرة MQ-9 - سبوتنيك عربي
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