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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/دعم-الألمان-لكييف-قد-يتضاءل-وسط-تقارير-حول-وقوف-أوكرانيا-وراء-تفجيرات-التيار-الشمالي-1074748637.html
دعم الألمان لكييف قد يتضاءل وسط تقارير حول وقوف أوكرانيا وراء تفجيرات "التيار الشمالي"
دعم الألمان لكييف قد يتضاءل وسط تقارير حول وقوف أوكرانيا وراء تفجيرات "التيار الشمالي"
قالت مستشارة البنتاغون السابقة، كارين كوياتكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، إن المستشار الألماني، أولاف شولتز، قد يفشل في الحفاظ على الدعم الشعبي في ألمانيا لتسليح... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T02:29+0000
2023-03-15T02:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. واقترحت كوياتكوفسكي أن الألمان الذين يعارضون استمرار المساعدات الحربية يمكنهم استخدام هذه القصص لإلقاء اللوم على أوكرانيا في التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلادهم، أو يمكنهم استخدام القصة "المفتعلة" كمثال آخر على أكاذيب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، أفاد الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، أن غواصين من البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات على خطوط أنابيب التيار الشمالي.وبعد أيام قليلة من إجراء شولتز محادثات مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في 3 مارس/ آذار، ظهرت تقارير إعلامية أمريكية وألمانية تلقي باللوم في الهجوم على جماعة مؤيدة لأوكرانيا.وقالت كوياتكوفسكي:وأضافت أن "هذا الدعم آخذ في التراجع بسبب التكلفة والاضطراب الاقتصادي في ألمانيا والضغط والتوتر الناتج عن استضافة ودعم أكثر من مليون أوكراني، يعتزم معظمهم البقاء هناك".ولفتت كوياتكوفسكي إلى أن رجال الدولة الهواة ورؤساء التجسس في واشنطن، بالكاد تصوروا هذه القصة في الوقت المناسب لزيارة شولتز.وقالت المحللة السابقة في البنتاغون "يبدو أنهم ربما احتاجوا إلى مشورة وموافقة المستشار الألماني قبل تقديم القصة الغامضة التي لا أساس لها لوسائل الإعلام الصديقة"، موضحة أنه إذا كان التقرير نفسه أكثر قابلية للتصديق، أو كان مصحوبًا باعتقالات وأدلة وبيانات فعلية، فربما لن يكون ضارًا.وقالت كوياتكوفسكي إنه من غير المرجح أن المخابرات الألمانية لم تعرف الحقائق الأساسية لهجمات خط الأنابيب لعدة أشهر.وجادلت كوياتكوفسكي بأن تخريب خط الأنابيب كان عملاً حربياً من قبل الولايات المتحدة، كما وثق من قبل هيرش، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا عملاً حربياً ضد روسيا، أو ضد ألمانيا، "أم بشكل مروع، كليهما".وأضافت:من جانبه، قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، المحلل، فيل جيرالدي لـ "سبوتنيك" إن التقارير الجديدة لا تبدو ذات مصداقية مقارنة بما كشفه هيرش من مصادر متورطة في التدمير الفعلي للتيار الشمالي. وقال أيضا إن توقيت الرواية الجديدة مريب بعد اجتماع "لم يحدث" بين بايدن وشولتز.وقال نائب رئيس مجموعة أوراسيا، إيرل راسموسن، إن القصص التي ظهرت في أعقاب زيارة شولتز لواشنطن ليست مصادفة بوضوح وأن القضية المحرجة بأكملها ستقلل من احترام ألمانيا في جميع أنحاء العالم.وفي مقابلة أذيعت في وقت سابق يوم الاثنين، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رواية تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات "التيار الشمالي" بأنها "محض هراء".وأوضح الرئيس الروسي أن "وقوع انفجار من هذا النوع، بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك".وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية، لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث، كتفجيرات "التيار الشمالي" حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها.
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي, العالم

دعم الألمان لكييف قد يتضاءل وسط تقارير حول وقوف أوكرانيا وراء تفجيرات "التيار الشمالي"

02:29 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 02:42 GMT 15.03.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قالت مستشارة البنتاغون السابقة، كارين كوياتكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، إن المستشار الألماني، أولاف شولتز، قد يفشل في الحفاظ على الدعم الشعبي في ألمانيا لتسليح كييف وسط تقارير غير موثوقة تلقي باللوم على أوكرانيا في هجوم "التيار الشمالي".
واشنطن - سبوتنيك. واقترحت كوياتكوفسكي أن الألمان الذين يعارضون استمرار المساعدات الحربية يمكنهم استخدام هذه القصص لإلقاء اللوم على أوكرانيا في التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلادهم، أو يمكنهم استخدام القصة "المفتعلة" كمثال آخر على أكاذيب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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أمس, 05:45 GMT
وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، أفاد الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، أن غواصين من البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات على خطوط أنابيب التيار الشمالي.
وبعد أيام قليلة من إجراء شولتز محادثات مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في 3 مارس/ آذار، ظهرت تقارير إعلامية أمريكية وألمانية تلقي باللوم في الهجوم على جماعة مؤيدة لأوكرانيا.
وقالت كوياتكوفسكي:
"بشكل عام، تعد "القصة" إهانة لذكاء المواطن الألماني العادي، وبالتالي فإنها ستضعف الدعم الألماني لـ [الرئيس الأوكراني فولوديمير] زيلينسكي، وستظهر بشكل متزايد للناخبين الألمان أن شولز نفسه هو أداة في واشنطن العاصمة ووضع رغبات الولايات المتحدة في الحرب في القارة فوق احتياجات الألمان الفعليين وسيادتهم".
وأضافت أن "هذا الدعم آخذ في التراجع بسبب التكلفة والاضطراب الاقتصادي في ألمانيا والضغط والتوتر الناتج عن استضافة ودعم أكثر من مليون أوكراني، يعتزم معظمهم البقاء هناك".
ولفتت كوياتكوفسكي إلى أن رجال الدولة الهواة ورؤساء التجسس في واشنطن، بالكاد تصوروا هذه القصة في الوقت المناسب لزيارة شولتز.
وقالت المحللة السابقة في البنتاغون "يبدو أنهم ربما احتاجوا إلى مشورة وموافقة المستشار الألماني قبل تقديم القصة الغامضة التي لا أساس لها لوسائل الإعلام الصديقة"، موضحة أنه إذا كان التقرير نفسه أكثر قابلية للتصديق، أو كان مصحوبًا باعتقالات وأدلة وبيانات فعلية، فربما لن يكون ضارًا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
بوتين يصف مزاعم تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات "التيار الشمالي" بأنها "محض هراء"
أمس, 17:49 GMT
وقالت كوياتكوفسكي إنه من غير المرجح أن المخابرات الألمانية لم تعرف الحقائق الأساسية لهجمات خط الأنابيب لعدة أشهر.
وجادلت كوياتكوفسكي بأن تخريب خط الأنابيب كان عملاً حربياً من قبل الولايات المتحدة، كما وثق من قبل هيرش، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا عملاً حربياً ضد روسيا، أو ضد ألمانيا، "أم بشكل مروع، كليهما".
وأضافت:
"من المؤكد أنها حيلة لتحويل التركيز، لأنه إذا ارتكب العضو المهيمن في الناتو عملاً حربياً ضد أقوى عضو تالي في الناتو، فسوف ينهار هيكل الناتو بأكمله. لا يجب إنكار هذا الاحتمال فحسب، بل يجب قمعه والقضاء عليه".
من جانبه، قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، المحلل، فيل جيرالدي لـ "سبوتنيك" إن التقارير الجديدة لا تبدو ذات مصداقية مقارنة بما كشفه هيرش من مصادر متورطة في التدمير الفعلي للتيار الشمالي. وقال أيضا إن توقيت الرواية الجديدة مريب بعد اجتماع "لم يحدث" بين بايدن وشولتز.
وقال نائب رئيس مجموعة أوراسيا، إيرل راسموسن، إن القصص التي ظهرت في أعقاب زيارة شولتز لواشنطن ليست مصادفة بوضوح وأن القضية المحرجة بأكملها ستقلل من احترام ألمانيا في جميع أنحاء العالم.
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
باتروشيف: أمريكا وبريطانيا لديهما وحدات خاصة قادرة على تفجير "التيار الشمالي"
13 مارس, 08:36 GMT
وفي مقابلة أذيعت في وقت سابق يوم الاثنين، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رواية تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات "التيار الشمالي" بأنها "محض هراء".
وأوضح الرئيس الروسي أن "وقوع انفجار من هذا النوع، بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك".

وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية، لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث، كتفجيرات "التيار الشمالي" حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها.
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