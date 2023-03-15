https://sputnikarabic.ae/20230315/دعم-الألمان-لكييف-قد-يتضاءل-وسط-تقارير-حول-وقوف-أوكرانيا-وراء-تفجيرات-التيار-الشمالي-1074748637.html

دعم الألمان لكييف قد يتضاءل وسط تقارير حول وقوف أوكرانيا وراء تفجيرات "التيار الشمالي"

دعم الألمان لكييف قد يتضاءل وسط تقارير حول وقوف أوكرانيا وراء تفجيرات "التيار الشمالي"

قالت مستشارة البنتاغون السابقة، كارين كوياتكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، إن المستشار الألماني، أولاف شولتز، قد يفشل في الحفاظ على الدعم الشعبي في ألمانيا لتسليح... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. واقترحت كوياتكوفسكي أن الألمان الذين يعارضون استمرار المساعدات الحربية يمكنهم استخدام هذه القصص لإلقاء اللوم على أوكرانيا في التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلادهم، أو يمكنهم استخدام القصة "المفتعلة" كمثال آخر على أكاذيب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، أفاد الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، أن غواصين من البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات على خطوط أنابيب التيار الشمالي.وبعد أيام قليلة من إجراء شولتز محادثات مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في 3 مارس/ آذار، ظهرت تقارير إعلامية أمريكية وألمانية تلقي باللوم في الهجوم على جماعة مؤيدة لأوكرانيا.وقالت كوياتكوفسكي:وأضافت أن "هذا الدعم آخذ في التراجع بسبب التكلفة والاضطراب الاقتصادي في ألمانيا والضغط والتوتر الناتج عن استضافة ودعم أكثر من مليون أوكراني، يعتزم معظمهم البقاء هناك".ولفتت كوياتكوفسكي إلى أن رجال الدولة الهواة ورؤساء التجسس في واشنطن، بالكاد تصوروا هذه القصة في الوقت المناسب لزيارة شولتز.وقالت المحللة السابقة في البنتاغون "يبدو أنهم ربما احتاجوا إلى مشورة وموافقة المستشار الألماني قبل تقديم القصة الغامضة التي لا أساس لها لوسائل الإعلام الصديقة"، موضحة أنه إذا كان التقرير نفسه أكثر قابلية للتصديق، أو كان مصحوبًا باعتقالات وأدلة وبيانات فعلية، فربما لن يكون ضارًا.وقالت كوياتكوفسكي إنه من غير المرجح أن المخابرات الألمانية لم تعرف الحقائق الأساسية لهجمات خط الأنابيب لعدة أشهر.وجادلت كوياتكوفسكي بأن تخريب خط الأنابيب كان عملاً حربياً من قبل الولايات المتحدة، كما وثق من قبل هيرش، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا عملاً حربياً ضد روسيا، أو ضد ألمانيا، "أم بشكل مروع، كليهما".وأضافت:من جانبه، قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، المحلل، فيل جيرالدي لـ "سبوتنيك" إن التقارير الجديدة لا تبدو ذات مصداقية مقارنة بما كشفه هيرش من مصادر متورطة في التدمير الفعلي للتيار الشمالي. وقال أيضا إن توقيت الرواية الجديدة مريب بعد اجتماع "لم يحدث" بين بايدن وشولتز.وقال نائب رئيس مجموعة أوراسيا، إيرل راسموسن، إن القصص التي ظهرت في أعقاب زيارة شولتز لواشنطن ليست مصادفة بوضوح وأن القضية المحرجة بأكملها ستقلل من احترام ألمانيا في جميع أنحاء العالم.وفي مقابلة أذيعت في وقت سابق يوم الاثنين، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رواية تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات "التيار الشمالي" بأنها "محض هراء".وأوضح الرئيس الروسي أن "وقوع انفجار من هذا النوع، بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك".وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية، لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث، كتفجيرات "التيار الشمالي" حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها.

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