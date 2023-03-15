https://sputnikarabic.ae/20230315/رئيس-لجنة-التواصل-السياسي-بالبرلمان-الليبي-يؤكد-ضرورة-إجراء-الانتخابات-دون-إقصاء-لأي-طرف-1074748978.html
رئيس لجنة التواصل السياسي بالبرلمان الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات دون إقصاء لأي طرف
رئيس لجنة التواصل السياسي بالبرلمان الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات دون إقصاء لأي طرف
بحث النائب البرلماني الليبي ورئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب الليبي فتح الله السعيطي، مع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، التطورات... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T03:11+0000
2023-03-15T03:11+0000
2023-03-15T03:11+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي– سبوتنيك. وقال السعيطي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "لقد أجريت لقاء مع سيف الإسلام القذافي وذلك للتباحث حول التطورات السياسية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت.. وطرحت خلال لقائي مع سيف القذافي توحيد الجهود السياسية الوطنية والتأكيد على انعقاد الانتخابات دون إقصاء أو تهميش".وأكد رئيس لجنة التواصل السياسي بالبرلمان الليبي على "ضرورة إعطاء فرصة للشارع الليبي لاتخاذ قراره دون توجيه أو تضييق ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف".وأشار السعيطي، إلى أن "هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل الذي تقوم به لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب لإنهاء حالة الجمود السياسي بالبلاد".هذا وقد أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس عن ملامح رؤيته لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تقود إلى إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا، مشيراً إلى التخطيط لوضع خارطة طريق في منتصف حزيران/يونيو المقبل تقود إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.يذكر، أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون، بعد فشل الأطراف الليبية في تنفيذ إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230314/عقيلة-صالح-يلمح-لخارطة-طريق-جديدة-بشأن-الانتخابات-في-ليبيا-ويوجه-اتهاما-إلى-المبعوث-الأممي-1074703653.html
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أخبار ليبيا اليوم
رئيس لجنة التواصل السياسي بالبرلمان الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات دون إقصاء لأي طرف
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بحث النائب البرلماني الليبي ورئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب الليبي فتح الله السعيطي، مع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، التطورات السياسية وعملية دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادم في ليبيا، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.
بنغازي– سبوتنيك
. وقال السعيطي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "لقد أجريت لقاء مع سيف الإسلام القذافي وذلك للتباحث حول التطورات السياسية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت.. وطرحت خلال لقائي مع سيف القذافي توحيد الجهود السياسية الوطنية والتأكيد على انعقاد الانتخابات دون إقصاء أو تهميش".
وأكد رئيس لجنة التواصل السياسي بالبرلمان الليبي على "ضرورة إعطاء فرصة للشارع الليبي لاتخاذ قراره دون توجيه أو تضييق ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف".
وأشار السعيطي، إلى أن "هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل الذي تقوم به لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب لإنهاء حالة الجمود السياسي بالبلاد".
هذا وقد أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس عن ملامح رؤيته لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تقود إلى إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا، مشيراً إلى التخطيط لوضع خارطة طريق في منتصف حزيران/يونيو المقبل تقود إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
يذكر، أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا
تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون، بعد فشل الأطراف الليبية في تنفيذ إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر عام 2021.