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https://sputnikarabic.ae/20230315/رجل-يأكل-بالخطأ-بيضة-بعشرة-آلاف-دولار-1074758401.html
رجل يأكل بالخطأ بيضة بعشرة آلاف دولار
رجل يأكل بالخطأ بيضة بعشرة آلاف دولار
أكل شاب بريطاني بطريق الخطأ بيضة "كادبوري" كريمية قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T09:27+0000
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا إندبندنت"البريطانية، فإن الشاب آدم ديفيس، تناول هدية عيد الفصح في شاحنته عندما شعر بالجوع.وصرح ديفيس، أنه لم يلاحظ اختلافا في الطعم لأنه كان جائعا، ومعربًا عن عدم حزنه لما حصل له، مشيرًا في الوقت ذاته أنه سيكون سعيدا في حال فوزه بالجائزة.وناشد الشركة لمنحه جائزة ترضية مع اعترافه أنه لم يكن على علم بمسابقة الشركة.
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منوعات, العالم
منوعات, العالم

رجل يأكل بالخطأ بيضة بعشرة آلاف دولار

09:27 GMT 15.03.2023
© youtube/dailyبيضة نعامة
بيضة نعامة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© youtube/daily
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أكل شاب بريطاني بطريق الخطأ بيضة "كادبوري" كريمية قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا إندبندنت"البريطانية، فإن الشاب آدم ديفيس، تناول هدية عيد الفصح في شاحنته عندما شعر بالجوع.
وكانت شركة كادبوري قد أطلقت مسابقة البيضة الكريمية Creme Egg من جديد بإخفاء 280 بيضة شوكولاتة نصفها أبيض ونصفها حليب في متاجر المملكة المتحدة، والزبائن الذين يشترون واحدة من هذه البيضات يفوزون بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.
وصرح ديفيس، أنه لم يلاحظ اختلافا في الطعم لأنه كان جائعا، ومعربًا عن عدم حزنه لما حصل له، مشيرًا في الوقت ذاته أنه سيكون سعيدا في حال فوزه بالجائزة.
وناشد الشركة لمنحه جائزة ترضية مع اعترافه أنه لم يكن على علم بمسابقة الشركة.
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