https://sputnikarabic.ae/20230315/زاخاروفا-إلغاء-العمل-بـأنستيكس-يظهر-عجز-أوروبا-في-الدفاع-عن-الاتفاق-النووي-1074758971.html
زاخاروفا: إلغاء العمل بـ"أنستيكس" يظهر عجز أوروبا في الدفاع عن الاتفاق النووي
زاخاروفا: إلغاء العمل بـ"أنستيكس" يظهر عجز أوروبا في الدفاع عن الاتفاق النووي
أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن إلغاء العمل بالقناة المالية الأوروبية المسماة " أنستيكس" للتجارة مع إيران،... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T09:48+0000
2023-03-15T09:48+0000
2023-03-15T09:48+0000
اقتصاد
العالم
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موسكو-سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "هذه الآلية [أنستيكس] لا يمكن أن تعمل بشكل كامل. محاولات إلقاء اللوم في فشلهم على إيران تبدو سخيفة ومهينة على الأقل للأوروبيين الذين كانوا يفعلون شيئًا إبداعيًا على خلفية سياسة التدمير الأمريكية".وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فبراير/شباط 2019، آلية خاصة للدفع مسماة "أنستيكس"، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية، في عام 2015.وتسمح الآلية المالية لطهران القيام بعمليات تجارية مع شركات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها، العام الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20191130/ترحيب-أوربي-بانضام-6-دول-لآلية-أنستيكس-بهدف-التعاون-المالي-مع-إيران-1043573828.html
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اقتصاد, العالم
زاخاروفا: إلغاء العمل بـ"أنستيكس" يظهر عجز أوروبا في الدفاع عن الاتفاق النووي
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أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن إلغاء العمل بالقناة المالية الأوروبية المسماة " أنستيكس" للتجارة مع إيران، تظهر عجز فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن الدخول في صفقة نووية.
موسكو-سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "هذه الآلية [أنستيكس] لا يمكن أن تعمل بشكل كامل. محاولات إلقاء اللوم في فشلهم على إيران تبدو سخيفة ومهينة على الأقل للأوروبيين الذين كانوا يفعلون شيئًا إبداعيًا على خلفية سياسة التدمير الأمريكية".
في الوقت نفسه، شددت زاخاروفا أيضا على أن إلغاء آلية "أنستيكس" للتجارة مع إيران يظهر عجز فرنسا وألمانيا وبريطانيا في الدفاع عن الاتفاق النووي.
وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فبراير/شباط 2019، آلية خاصة للدفع مسماة "أنستيكس"، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية، في عام 2015.
30 نوفمبر 2019, 17:40 GMT
وتسمح الآلية المالية لطهران القيام بعمليات تجارية مع شركات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها، العام الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق.